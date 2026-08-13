கர்நாடக அரசு அலுவலக உணவகங்களில் காலாவதியான உணவு பறிமுதல்
கர்நாடக அரசு அலுவலக உணவகங்களில் காலாவதியான உணவு பறிமுதல்
UPDATED : ஆக 13, 2026 07:01 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 06:22 PM
பெங்களூரு: ஹோட்டல்களை அடுத்து, கர்நாடக அரசு அலுவலக வளாகங்களில் உள்ள உணவகங்களிலும் உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் சோதனை நடத்தினர். இங்கும், காலாவதியான உணவு பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கர்நாடகாவில், முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் காங்., ஆட்சி நடக்கிறது. கடந்த சில நாட்களாக, பெங்களூரில் உள்ள ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்கள், 'பார் அண்ட் ரெஸ்டாரென்ட்' எனும் உணவகத்துடன் கூடிய மதுபான விடுதிகளில் உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் சோதனை நடத்தினர்.
இதில், அழுகிய இறைச்சி, காய்கறிகள், காலாவதியான பால் உள்ளிட்ட பொருட்களை பறிமுதல் செய்து, சம்பந்தப்பட்ட ஹோட்டல்களுக்கு அபராதம் விதித்து, நோட்டீசும் அனுப்பினர்.இந்நிலையில், எப்.டி.ஏ., எனப்படும், உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாக துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் காதர் வழிகாட்டுதல் படி, உணவு பாதுகாப்பு பிரிவினர், பெங்களூரில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களான விதான் சவுதா, ஆரோக்கிய சவுதா, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் இல்லம் ஆகிய வளாகங்களில் அமைந்துள்ள ஹோட்டல்கள் மற்றும் விடுதிகளில் ஆய்வு நடத்தினர்.
இதில், காலாவதியான உணவு பொருட்களான 500 கிராம் ரவை, 500 கிராம் தேங்காய் பொடி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும், அங்கு காணப்பட்ட சுகாதாரமற்ற நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு அறிவுரை வழங்கப்பட்டது. நந்தினி பால் விற்பனை மையத்தை ஆய்வு செய்தபோது, அடையாள குறியீடு இல்லாமல், பொருட்கள் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
பல்வேறு அரசுத்துறை அலுவலகங்கள் அமைந்துள்ள எம்.எஸ். கட்டட வளாகத்தில் உள்ள தங்கும் விடுதி ஆய்வு செய்யப்பட்டது. ஆய்வில், சுகாதாரமற்ற நிலைமை கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து அந்த விடுதி மூடப்பட்டது.
உணவு வணிகம் நடத்துவோர், உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய சட்டத்தின் விதிகள், ஒழுங்குமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும். உணவின் தரம், பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், முறையான சேமிப்பு, குறியிடுதல் அல்லது உணவு கையாளும் நடைமுறைகள் மீறப்பட்டால், சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.
மேலும், ''வெளிமாநில மாணவர்கள் மற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றுவோர் தங்கியுள்ள, பி.ஜி., எனப்படும், தங்கும் விடுதிகளிலும் உணவு பாதுகாப்பு துறையினர் சோதனை தொடரும்,'' என, மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் காதர் தெரிவித்தார்.