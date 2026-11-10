நாகா பழங்குடி மக்களின் மண்டையோடுகளை ஒப்படைத்தது ஆக்ஸ்போர்டு அருங்காட்சியகம்
நாகா பழங்குடி மக்களின் மண்டையோடுகளை ஒப்படைத்தது ஆக்ஸ்போர்டு அருங்காட்சியகம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:53 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:27 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 09:53 PM ADDED : நவ 10, 2026 08:27 PM
சிறப்பு நிருபர்
நாகாலாந்தில், நாகா பழங்குடியின மக்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர். நம் நாட்டை பிரிட்டிஷார் ஆட்சி செய்தபோது, நாகா பழங்குடியினர் சம்பந்தப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான பொருட்களை பிரிட்டன் எடுத்துச் சென்றதாக தெரிகிறது.அவற்றில் பல, பிரிட்டனின் ஆக்ஸ்போர்டு நகரில் உள்ள பிட் ரிவர்ஸ் அருங்காட்சியகத்தில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டன. இவற்றை மீட்டு தாயகம் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் நடந்தன. இந்த அருங்காட்சியகத்தில் நாகா கலாசாரத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 6 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் உள்ளன. உலகில் மிகப் பெரிய பழங்கால பொருட்கள் சேகரிப்பு இதுவாகும்.
அதில் நாகா மக்களின் 39 மூதாதையர்களின் மண்டையோடுகள் ஒப்படைக்கப்பட்டன. அவற்றை நாகாலாந்து பிரதிநிதிகள் பெற்றுக் கொண்டனர்.
அவற்றை பத்திரமாக இந்தியாவுக்கு கொண்டு சென்று நினைவு பூங்காவில் அடக்கம் செய்யப்பட உள்ளது என பிரதிநிதகள் தெரிவித்தனர்.
ஒப்படைக்கப்பட்ட மண்டையோடுகள், 1910 முதல் 1940 வரையிலான காலத்தில் பிரிட்டன் கொண்டு செல்லப்பட்டவை ஆகும்.