கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பால் நெருக்கடியில் பெயின்ட் நிறுவனங்கள்
கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பால் நெருக்கடியில் பெயின்ட் நிறுவனங்கள்
UPDATED : அக் 01, 2026 01:49 PM
ADDED : அக் 01, 2026 10:20 AM
கச்சா எண்ணெய் மற்றும் மூலப்பொருட்களின் விலை ஏற்றத்தால் பெயின்ட் நிறுவனங்கள் லாப நெருக்கடியை சந்தித்து வருவதாக 'ஈக்ரஸ் செக்யூரிட்டீஸ்' மற்றும் 'பி.எல்., கேபிட்டல்' ஆகிய தரகு நிறுவனங்களின் ஆய்வறிக்கைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கச்சா எண்ணெய் விலை (1 பீப்பாய்)
2025 இறுதியில் ரூ.5,777 (60.81 டாலர்)
செப். 30, 2026 ரூ.9,785 (103 டாலர்)
முக்கிய இடர்கள்:
*சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்களால் கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 38 சதவீதமும், கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 32 சதவீதமும் அதிகரித்துள்ளது.
*முக்கிய மூலப்பொருளான 'டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு' விலை கடந்த காலாண்டில் கிலோவுக்கு 300 ரூபாயாக இருந்த நிலையில், தற்போது 370 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது. இது காலாண்டு அடிப்படையில் 23.30 சதவீதமும், ஆண்டு அடிப்படையில் 10.60 சதவீதமும் உயர்வு.
கடும் போட்டி:
*உற்பத்தி செலவுகளை ஈடுகட்ட, பெயின்ட் நிறுவனங்கள் கடந்த மார்ச் முதல் ஜூலை வரையிலான காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 12 முதல் 14 சதவீதம் வரை விலையை உயர்த்தின
*சந்தையில் புதிய நிறுவனங்களின் வருகையால் போட்டி கடுமையாகியுள்ளதால், மேலும் விலை ஏற்ற முடியாத நெருக்கடி முன்னணி நிறுவனங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
பங்குகள் சரிவு:
இந்த சவாலான சூழல் காரணமாக, கடந்த மூன்று மாதங்களில் முன்னணி பெயின்ட் நிறுவனங்களின் பங்குகள் சராசரியாக 12 சதவீதம் வரை சரிவை சந்தித்துள்ளன. கச்சா எண்ணெய் விலையின் போக்கு, மூலப்பொருள் விலையில் ஏற்படும் நிலைத்தன்மை மற்றும் பண்டிகை கால விற்பனை ஆகியவை மட்டுமே பெயின்ட் துறையின் வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகளாக இருக்கும் என ஆய்வறிக்கைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
“வரும் பண்டிகை காலத்தில் விலையை மேலும் உயர்த்தினால், வாடிக்கையாளர்கள் பெயின்ட் வாங்குவதை தாமதப்படுத்தக்கூடும். இதனால் பண்டிகை கால விற்பனை பாதிக்கப்படலாம்.” - அம்னிஷ் அகர்வால், நிறுவன ஆய்வாளர், பி.எல்., கேபிட்டல்