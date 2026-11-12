மத சுற்றுலா பெயரில் நெருக்கடி ஏற்படுத்த பாகிஸ்தான் சதி திட்டம்! பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்தும்படி உளவுத் துறை எச்சரிக்கை
மத சுற்றுலா பெயரில் நெருக்கடி ஏற்படுத்த பாகிஸ்தான் சதி திட்டம்! பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்தும்படி உளவுத் துறை எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 10:02 PM
புதுடில்லி: பாகிஸ்தானில், 79 ஆண்டுகளுக்கு பின், சீக்கியர்களின் புனித தலமான குருத்வாரா ஒன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டிருப்பதும், மற்றொரு குருத்வாரா விரிவுப்படுத்த திட்டமிட்டிருப்பதும், இந்திய உளவு அமைப்புகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. இதன் மூலம், நம் நாட்டிலும், வெளிநாட்டிலும் உள்ள சீக்கியர்கள் மத்தியில் செல்வாக்கை ஏற்படுத்தி குழப்பத்தை விளைவிக்க பாகிஸ்தானின் உளவு அமைப்பு முயல்வதாக எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 1947ல் இந்தியா – பாகிஸ்தான் இடையே ஏற்பட்ட பிரிவினையின் போது, பாகிஸ்தானின் லாகூரில் செயல்பட்டு வந்த சீக்கியர்களின் புனித தலமான சேவின் பாத்ஷாஹி ஸ்ரீ குரு ஹர்கோவிந்த் சாஹிப் குருத்வாரா மூடப்பட்டது. பல ஆண்டுகளாக சீரமைப்புப் பணிகள் நடந்து வந்த நிலையில், 79 ஆண்டுகளுக்கு பின் வழிபாட்டிற்காக கடந்த 8ம் தேதி அது மீண்டும் திறக்கப்பட்டது.
லாகூரின் சூனா மண்டியில் உள்ள நான்காவது சீக்கிய குருவான குரு ராம் தாஸ் பிறந்த இடமான ஜனம் அஸ்தான் குரு ராம் தாஸ் குருத்வாராவை விரிவுப்படுத்த உள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு ஏற்கனவே அறிவித்திருந்த நிலையில், இந்த குருத்வாரா திறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகளை சீக்கிய பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான முயற்சி என பாகிஸ்தான் கூறுகிறது.
ஆனால், மத சுற்றுலா மற்றும் யாத்திரை வாயிலாக, நம் நாட்டில் உள்ள சீக்கியர்களுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி, அவர்களிடம் செல்வாக்கு செலுத்த பாகிஸ்தான் ஐ.எஸ்.ஐ., உளவு அமைப்பு முயற்சிப்பதாக இந்திய உளவுத்துளை எச்சரித்துள்ளன.
நம் நாட்டில் சீக்கியர்கள் அதிகம் வாழும் பஞ்சாபில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில், பாகிஸ்தானின் இந்த நடவடிக்கை பல சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளன.
இது குறித்து உளவுத் துறையைச் சேர்ந்த மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
மத சுற்றுலா பெயரில் குருத்வாராக்களை திறந்துவிடும் பாகிஸ்தான், அங்கு வரும் சீக்கியர்களுடன், நேரடி தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி, பின் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக அதை தொடர வாய்ப்புள்ளது. இந்தியாவைச் சேர்ந்த சீக்கியர்கள் மட்டுமின்றி, கனடா, பிரிட்டன், அமெரிக்கா போன்ற வெளிநாடுகளில் வாழும் சீக்கியர்கள் மத்தியில் தங்கள் செல்வாக்கை அதிகரிக்கும் முயற்சியிலும் அந்நாட்டு உளவுத்துறையினர் ஈடுபட வாய்ப்புள்ளது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, மனித உரிமைகள், மத சுதந்திரம், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் நலன் போன்ற பெயர்களில் செயல்படும் சில சமூக அமைப்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்கள் வாயிலாக இந்தியாவுக்கு எதிரான அரசியல் கருத்துகளை பாகிஸ்தான் உருவாக்க முடியும்.
இதன் மூலம், நம் நாட்டின் உள்நாட்டு பிரச்னைகளை சர்வதேச அளவுக்கு கொண்டு செல்வது, வெளிநாடுகளில் அரசியல் மற்றும் சட்டரீதியான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தவது, அந்நாடுகளின் அரசுகளிடம் இந்தியாவுக்கு எதிரான பிரசாரங்களை முன்னெடுப்பது ஆகியவை பாகிதான் உளவு அமைப்பின் நோக்கமாக இருக்கலாம்.
பஞ்சாப் எல்லைப் பகுதியில், ‘ட்ரோன்’கள் எனப்படும், ஆளில்லா சிறிய ரக விமானங்கள் வாயிலாக போதைப்பொருட்களை வீசுவது, ஆயுதங்களை கடத்துவது போன்ற நடவடிக்கைகளில் பாகிஸ்தான் ஈடுபட்டு வரும் சூழலில், சீக்கியர்களின் மத்தியில் செல்வாக்கை ஏற்படுத்தி இந்தியாவுக்கு நெருக்கடி கொடுப்பதும் பாகிஸ்தானின் குறிக்கோளாக இருக்கலாம்.
ஜம்மு – காஷ்மீர் மற்றும் நாட்டின் மேற்கு பகுதிகளைத் தொடர்ந்து பஞ்சாபிலும் அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு நெருக்கடிகளை உருவாக்குவது அந்நாட்டின் நோக்கமாக இருக்கலாம். இதன் மூலம் இந்தியாவின் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புச் செலவுகளை அதிகரிப்பது, எல்லைப் பகுதிகளில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதில் சிக்கலை ஏற்படுத்துவது, வெளியுறவுக் கொள்கை முடிவுகளைச் சிக்கலாக்குவது ஆகியவை இலக்குகளாக இருக்கலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
சீக்கியர்கள் மத்தியில் செல்வாக்கை ஏற்படுத்தி குழப்பத்தை ஏற்படுத்த பாக்., உளவு அமைப்பு முயல்வதாக எச்சரித்துள்ள நம் உளவுத் துறை, இந்த விவகாரத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கியுள்ளது.