மும்பையில் ரூ.53,928 கோடியில் அமைகிறது ‘பாதாள லோக்’ சாலை
மும்பையில் ரூ.53,928 கோடியில் அமைகிறது ‘பாதாள லோக்’ சாலை
UPDATED : நவ 21, 2026 10:07 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:02 PM
மும்பை: மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையில், 53 ஆயிரத்து 928 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், பிரமாண்ட பாதாள சாலை திட்டத்துக்கு மாநில அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
மஹாராஷ்டிராவில் பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த முதல்வர் தேவேந்திர பட்னவிஸ் தலைமையில், ‘மஹாயுதி’ கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு தலைநகர் மும்பையில் மிகவும் நெரிசலான சாலைகளுக்கு மாற்றாக, பிரமாண்ட நிலத்தடி சாலை அமைப்பை உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. 53 ஆயிரத்து 928 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இத்திட்டத்துக்கு முதல்வர் பட்னவிஸ் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
‘பாதாள லோக்’ சுரங்க சாலை திட்டம் என்றழைக்கப்படும் இந்த சாலை, மித்தி ஆற்றுக்கு அடியில், பாந்த்ரா குர்லா வளாகம் – தாராவி இடையே பிரதான சுரங்கப்பாதையாக அமைகிறது. பாந்த்ரா – வொர்லி கடல் பாலம், பாந்த்ரா குர்லா வளாகம், தாராவி, மும்பை விமான நிலையம் மற்றும் கிழக்கு விரைவு நெடுஞ்சலை ஆகியவற்றை நகருக்கு அடியில் இணைக்கும் வகையில், இது அமைகிறது.
இரு கட்டங்களாக செயல்படுத்தப்பட உள்ள இத்திட்டத்தில், 31 கி.மீ., நீளமுள்ள சுரங்க சாலை இரு திசைகளிலும் அமைகிறது. இதன் மூலம், மும்பையின் மேற்கு, மத்திய மற்றும் கிழக்கு பகுதிகள் பாதாள சாலைகள் வழியாக இணைக்கப்படும். இந்த நிலத்தடி சாலைகளில், வாகனங்கள் மணிக்கு, 80 கி.மீ வேகத்தில் செல்லலாம். இத்திட்டத்தை கடற்கரை சாலை வலையமைப்பு, கிழக்கு விரைவு நெடுஞ்சாலை போன்ற பிற முக்கிய உட்கட்டமைப்பு திட்டங்களுடன் இணைக்க முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இத்திட்டத்துக்கு வெளிநாட்டு நிதி நிறுவனங்களிடம் இருந்து கடன் பெறுவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டம் இன்னும் திட்டமிடல் மற்றும் ஒப்புதல் கட்டத்திலேயே உள்ளது. கட்டுமானப் பணிகள் எப்போது தொடங்கும்; சாலை எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்பது போன்ற விபரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை.