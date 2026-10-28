பட்டனா அல்லது வாக்குச்சீட்டா; முடிவு ஒன்றுதான்; ஓட்டு திருட்டு என்ற காங் குற்றச்சாட்டுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதிலடி
பட்டனா அல்லது வாக்குச்சீட்டா; முடிவு ஒன்றுதான்; ஓட்டு திருட்டு என்ற காங் குற்றச்சாட்டுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதிலடி
ADDED : அக் 28, 2026 04:06 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:06 PM
நமது நிருபர்
கர்நாடகாவில் 4 மேல்சபை தொகுதிகளுக்கு அக்., 23ம் தேதி ஓட்டுச்சீட்டு முறையில் தேர்தல் நடந்தது. இந்த அனைத்து தொகுதிகளிலும் பாஜ, மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் (ஜேடிஎஸ்) கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்றது. ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி கிடைக்கவில்லை. ஓட்டு திருட்டு என்ற காங் குற்றச்சாட்டுக்கு பாஜ கடும் பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
மத்திய அமைச்சர், பிரகலாத் ஜோஷி
பட்டனா அல்லது வாக்குச்சீட்டா: முடிவு ஒன்றுதான். 28 எம்.எல்.சி. இடங்களில் ஒன்றில் கூட வெற்றி பெறாமல், காங்கிரஸ் கட்சி முழுமையான தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. ஓட்டு திருட்டு என்ற கதையை இடைவிடாமல் பரப்பி, ஜனநாயக அமைப்புகளைக் கேள்விக்குட்படுத்தும் அதே கட்சியால், ஆட்சியில் இருக்கும் கர்நாடகாவில் கூட ஒரு இடத்தைக் கூட வெல்ல முடியவில்லை.
அங்கு ஒரு சிட்டிங் உறுப்பினர் இடத்தையும் இழந்துள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி அடிக்கடி தனது கவலைகளை வெளிப்படுத்துகிறது, ஆனால் வாக்குச்சீட்டிலும் முடிவு ஒன்றுதான். தீர்ப்பு தங்களுக்கு எதிராக வரும்போது, காங்கிரஸ் அமைப்புமுறையைக் குறை கூறுகிறது.
எத்தனை சாக்குப்போக்குகள் சொன்னாலும் மக்களின் ஆணையை மறைக்க முடியாது. ராகுலும், காங்கிரஸ் தலைமையும் முறைகேடு என்று கூக்குரலிடுவதை நிறுத்திவிட்டு, தங்களின் தொடர்ச்சியான தேர்தல் தோல்விகள் குறித்து சுயபரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும்.
பாஜ பதிலடி!
பாஜ தேசிய செய்தித்தொடர்பாளர் சம்பித் பித்ரா வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: பல ஆண்டுகளாக, காங்கிரஸ் கட்சி தனது செல்வாக்கு குறைந்து வருவதை மறைக்க மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை குற்றம் சாட்டி வந்தது. வாக்குச் சீட்டு முறையிலேயே தேர்தல் முடிவுகள் வரும்போது என்ன நடக்கிறது?
கர்நாடகாவில் 4 மேல்சபை தொகுதிகளுக்கு வாக்குச் சீட்டு முறையில் நடந்த தேர்தலில், காங்கிரஸ் கட்சிக்குக் கிடைத்த இடங்கள் பூஜ்ஜியம். அக்கட்சியின் முக்கிய கோட்டையான கர்நாடகாவிலும் அவர்கள் முழுமையாகத் தோல்வியடைந்துள்ளனர். மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சிக்கல் இல்லை; காங்கிரஸ் கட்சி மீதான மக்களின் நம்பிக்கை தான் குறைந்துவிட்டது, என்றார்.
நிரூபிக்க முடியவில்லை!
பாஜ எம்.பி. சுதான்ஷு திரிவேதி கூறியதாவது: வாக்குச்சீட்டுகள் மூலம் நடத்தப்பட்ட இந்தத் தேர்தலில், பழம்பெரும் காங்கிரஸ் கட்சியால், தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்க முடியவில்லை. மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் மூலமாகவோ அல்லது வாக்குச்சீட்டுகள் மூலமாகவோ நடத்தப்படும் எந்தவொரு தேர்தலிலும், மக்களின் ஆதரவை பெறும் திறன் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இல்லை என்பதை இது தெளிவுபடுத்துகிறது, என்றார்.