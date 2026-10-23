இந்தியா - சீனா எல்லையில் அமைதி நிலவுவது அவசியம்: ரந்தீர் ஜெயிஸ்வால்
இந்தியா - சீனா எல்லையில் அமைதி நிலவுவது அவசியம்: ரந்தீர் ஜெயிஸ்வால்
UPDATED : அக் 23, 2026 09:28 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:33 PM
புதுடில்லி:
'' அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் இந்திய மற்றும் சீன வீரர்களுக்கு இடையே பல இடங்களில் இன்னும் மோதல் நீடிக்கிறது, எல்லையின் பல பகுதிகளில் சில நாட்களாகவே சீன ராணுவத்துடன் நேரடி மோதல் சூழல் உருவாகிறது,'' என்று இந்தோ-திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு படையின் தலைமை இயக்குநர் சத்ருஜீத் கபூர் கூறியிருந்தார்.
இது தொடர்பாக டில்லியில் நிருபர்களிடம் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெயிஸ்வால் கூறியதாவது:
கடந்த காலங்களை போல் சீன படைகள் அதன் வழக்கமான ரோந்து பணியில் இருந்து விலகி செல்லும் போது இந்தியா மற்றும் சீன எல்லை பகுதியின் சூழலில் குழப்பம் ஏற்படுகிறது.
எல்லைக் கோடு பகுதிகளில் தீர்க்கப்படாத பிரச்னைகளை தீர்க்கவும், தவறான புரிதல்களையும் தவறான கணிப்புகளையும் தவிர்க்கவும் இரு தரப்பும் அரசு ரீதியிலான பேச்சுகள் தொடர்கிறது. ராணுவ வழிமுறைகளைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துகின்றன.
எல்லை நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் எல்லை கோடு பகுதியில் புரிலை அதிகரிப்பதற்கான வழிகள் குறித்து விவாதிக்க இரு தரப்பும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளன.
இரு தரப்பு உறவின் வளர்ச்சிக்கு, எல்லையில் அமைதியும், ஸ்திரத்தன்மையும் நிலவுவது அவசியம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.