டில்லி வளர்ச்சிக்கு முக்கியப் பங்காற்றும் பூர்வாஞ்சல் மக்கள்: சாத் பூஜை நிறைவு நாளில் டில்லி முதல்வர் ரேகா புகழாரம்
டில்லி வளர்ச்சிக்கு முக்கியப் பங்காற்றும் பூர்வாஞ்சல் மக்கள்: சாத் பூஜை நிறைவு நாளில் டில்லி முதல்வர் ரேகா புகழாரம்
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
புதுடில்லி: சாத் பூஜை நிறைவு நாளான நேற்று, யமுனை நதிக்கரையின் ஐ.டி.ஓ., ஹாத்தி படித்துறையில் திரண்டிருந்த பக்தர்களுடன் இணைந்து, டில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா வழிபாடு நடத்தினார்.
பீஹார், ஜார்க்கண்ட், கிழக்கு உத்தர பிரதேச மாநிலங்கள் மற்றும் நேபாள நாட்டு மக்கள், ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மாத வளர்பிறையில், சூரியன் மற்றும் சஷ்டி தேவியை நான்கு நாட்கள் சிறப்பு வழிபாடு செய்து, சாத் பூஜை கொண்டாடுகின்றனர்.
இந்த ஆண்டுக்கான சாத் பூஜை, 13ம் தேதி தொடங்கியது. முதல் நாளில், வீட்டைச் சுத்தப்படுத்தி, நதி மற்றும் புனித நீர் நிலைகளில் நீரா டினர். துாய்மையான உண வு சமைத்து கடவுளுக்கு படைத்து வழிபட்டனர். இரண்டாவது நாள் முழுதும் விரதம் இருந்து, மாலையில் மண் அடுப்பில் பாயசம் செய்து, சூரியனுக்கும், பூமிக்கும் படைத்து விரதம் நிறைவு செய்தனர். மூன்றாவது நாளான நேற்று முன் தினம் மாலை, நதிக்கரையில் குடும்பத்துடன் கூடி, சூரியன் மறையும் நேரத்தில் நீர் மற்றும் பிரசாதம் படைத்து வழிபட்டனர். அன்று இரவு கோசி திருவிழா கொண்டாடப்பட்ட து.
சாத் பூஜையின் நிறைவு நாளான நேற்று, அதிகாலையிலேயே யமுனை நதிக்கரை மற்றும் நீர் நிலைகளில் மக்கள் குடும்பத்துடன் திரண்டனர். சூரிய உதயத்தின் போது பழம், கரும்பு மற்றும் மலர்களை சூரியனுக்கு படைத்து, நீர் நிலைகளில் பால் அபிஷேகம் செய்து விரதத்தை நிறைவு செய் தனர்.
டில்லி ஐ.டி.ஓ., ஹாத்தி படித்துறையில் இன்று (நவ.,16) அதிகாலையிலேயே ஏராளமான மக்கள் திரண்டிருந்தனர். டில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா, பாரம்பரிய உடையில் ஹாத்தி படித்துறைக்கு வந்தார். அங்கு திரண்டிருந்த பக்தர்களுடன் இணைந்து, சாத் பூஜை பாடல்களைப் பாடினார். விரதம் அனுஷ்டித்த பெண்களுடன் இணைந்து சடங்குகளில் பங்கேற்றார்.
அப்போது, ரேகா குப்தா பேசியதாவது:
எந்த பாகுபாடும் இன்றி, ஒட்டுமொத்த சமூகமும் யமுனை நதிக்கரையில் ஒன்றிணைந்து, ‘சத்தி மையா’ வழிபாடு செய்கிறது. பூர்வாஞ்சல் மக்கள், தங்களின் கடின உழைப்பு மற்றும் அர்ப்பணிப்பு மூலம் டில்லியின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியப் பங்காற்றி வருகின்றனர். பூர்வாஞ்சல் மக்கள் டில்லி குடும்பத்தின் ஒரு அங்கமாக திகழ்கின்றனர். அவர்களின் கலாசாரம், மரபு மற்றும் பாரம்பரிய பண்டிகைகளை பாதுகாப்பது, டில்லி அரசின் கடமையாக கருதுகிறேன்.
‘சாத் மஹாபர்வ்’ என்பது, நாட்டின் வளமான நாட்டுப்புற பாரம்பரியம், ஒழுக்கம், துாய்மை மற்றும் சமூக நல்லிணக்கத்தின் அடையாளம். இந்தப் பண்டிகை இயற்கையின் மீது மிகுந்த மரியாதையையும் நன்றியுணர்வையும் ஏற்படுத்துகிறது. உதிக்கும் சூரியனுக்கு, ‘அர்க்கியம்’ எனப்படும் பிரசாதங்களை படைப்பதன் மூலம், பக்தர்கள் தங்கள் வாழ்வில் புதிய ஆற்றலையும், நம்பிக்கையையும், நேர்மறையான எண்ணங்களையும் பெறுகின்றனர்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
சாத் பூஜைக்காக டில்லி யமுனை நதிக்கரையின் அனைத்து படித்துறைகளிலும் அரசு சார்பில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு இருந்தன. மேலும், டில்லி மாநகரின் பல இடங்களில் செயற்கை குளங்கள் அமைக்கப்பட்டு இருந்தன.
சாத் பூஜையின் நிறைவு நாளான இன்று அதிகாலை 4:30 மணிக்கே அனைத்து வழித்தடங்களிலும் மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டது.