கரப்பான் பூச்சி கட்சியினர் தாக்கல் செய்த மனு வாபஸ்
கரப்பான் பூச்சி கட்சியினர் தாக்கல் செய்த மனு வாபஸ்
UPDATED : அக் 21, 2026 03:28 PM
ADDED : அக் 21, 2026 03:26 PM
புதுடில்லி: கரப்பான்பூச்சி தலைவர்கள் சவுரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரன்கா ஆகியோர் தங்களின் காவல் நீடிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்திருந்த மனுவை வாபஸ் பெற்றனர்.
கரப்பான் பூச்சி கட்சியினர் போராட்டம் அறிவித்த போது, இவர்கள் இருவரும் டில்லி, ஜந்தர் மந்தர் பகுதிக்கு, அக்., 13ல், பூட்டப்பட்டிருந்த நுழைவு வாயிலின் மீது ஏறி குதித்து சென்றதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனர். கரப்பான்பூச்சி கட்சியினருடன் இணைந்து, சவுரவ் தாஸ், மற்றும் அசுதோஷ் ரன்காவும் அந்த இடத்தில் தேசியக் கொடியை ஏந்தி, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஸ் குமாருக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர். இதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் தடுப்புக்காவலில் வைக்கப்பட்டனர். அப்போது அவர்களுக்கு ஐந்து நாள் நீதிமன்றக் காவல் விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
மந்திர் மார்க் காவல் நிலையத்தில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட சிறப்பு நிர்வாக நடுவர் முன்னிலையில் அவர்கள் ஆஜர்படுத்தப்பட்டபோது, அக்., 21 வரை அவர்களின் நீதிமன்ற காவலை நீடித்து அவர் உத்தரவிட்டார்.
நீதிமன்ற காவல் நீட்டிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து, டில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில், இருவர் தரப்பிலும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. .
நீதிபதி சுப்ரமோனியம் பிரசாத் முன்னிலையில் இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. நேற்று மதியம் சிறப்பு நிர்வாக நடுவர் முன்னிலையில் விசாரணை நடை பெற உள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி, அதன் விசாரணையின் முடிவில், அவர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்காவிட்டால், மேல் முறையீட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என்று கூறினார்.
இதையேற்று, சவுரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரன்கா ஆகியோர் தங்கள் மனுவைத் திரும்பப் பெற அனுமதி கோரினர். இதை ஏற்ற நீதிபதி, இந்த வழக்கின் அடிப்படைத் தகுதிகள் குறித்து தான் எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் தெளிவுபடுத்தினார்.
இதற்கிடையே, சவுரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரன்கா மீது பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றொரு வழக்கு, குற்றப்பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டுதாக தெரியவந்துள்ளது. வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.