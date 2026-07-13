ஆபாச படங்களுக்கு தடை கோரிய மனு: மத்திய அரசிடம் முறையிட அறிவுறுத்தல்
ஆபாச படங்களுக்கு தடை கோரிய மனு: மத்திய அரசிடம் முறையிட அறிவுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:48 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:48 PM
-டில்லி சிறப்பு நிருபர்-
ஆபாச படங்களுக்கு முற்றிலும் தடை விதிக்கும் வகையில், தேசிய கொள்கையை உருவாக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றத்திற்கு சட்ட ரீதியான அதிகாரம் இல்லாததால், மத்திய அரசிடம் முறையிடலாம் என அறிவுறுத்தி உள்ளது.
சமூக வலைதளங்கள், இணையதளங்களில் ஆபாச படங்கள் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வெளியிடப்படுகின்றன. இந்த படங்களை பார்க்கும் இளஞ்சிறார்கள், வழித் தவறி செல்ல வாய்ப்பு இருப்பதால், அதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், 'தொழில்நுட்பங்களின் அசுர வளர்ச்சியால், இணையதளங்களில் ஆபாச படங்கள் மிக எளிதாக பரவுகின்றன. இதை பார்க்கும் இளஞ்சிறார்கள் வழித் தவறி செல்வதுடன், பாலியல் குற்றங்களும் பெருகுவதற்கு அதிக வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. ஆகவே, ஆபாச படங்களை முற்றிலும் தடை விதிக்கும் வகையில் தேசிய கொள்கையை உருவாக்க மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இம்மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அடங்கிய அமர்வு, 'மனுதாரர் எழுப்பிய விவகாரம் மிகவும் முக்கியமானது. எனினும், இந்த விவகாரத்தில் தலையிட, நீதிமன்றத்திற்கு சட்ட ரீதியான அதிகாரம் இல்லை. இது அரசின் கொள்கை முடிவு சார்ந்த விஷயமாகும். எனவே, மனுதாரர் மத்திய அரசிடம் இது பற்றி கோரிக்கை மனு சமர்ப்பிக்கலாம்' என கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது.