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/செய்திகள்/இந்தியா/பெட்ரோல், டீசல் வாகனங்கள் டில்லிக்குள் நுழைய இன்று முதல் தடை: காற்று மாசு கட்டுப்பாடுகளுக்கு அடுக்கடுக்கான விதிமுறைகள் அமல்

பெட்ரோல், டீசல் வாகனங்கள் டில்லிக்குள் நுழைய இன்று முதல் தடை: காற்று மாசு கட்டுப்பாடுகளுக்கு அடுக்கடுக்கான விதிமுறைகள் அமல்

பெட்ரோல், டீசல் வாகனங்கள் டில்லிக்குள் நுழைய இன்று முதல் தடை: காற்று மாசு கட்டுப்பாடுகளுக்கு அடுக்கடுக்கான விதிமுறைகள் அமல்

ADDED : நவ 01, 2026 02:56 PM

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ADDED : நவ 01, 2026 02:56 PM

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புதுடில்லி: குளிர்காலம் தொடங்கவுள்ள நிலையில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசலில் இயங்கும், ‘பாரத் ஸ்டேஜ் –4’ ரக வாகனங்கள், தலைநகர் டில்லிக்குள் நுழைய, இன்று முதல் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது. டில்லி அரசின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு:

வெளிமாநிலங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட, ‘பாரத் ஸ்டேஜ் –4’ ரக பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் வாகனங்கள், இன்று முதல் ஜனவரி 31ம் தேதி வரை டில்லிக்குள் நுழைய அனுமதி கிடையாது. அதேநேரத்தில், காஸ் மற்றும் மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனங்கள், ஆம்புலன்ஸ்கள், தீயணைப்பு வாகனங்கள், போலீஸ் வாகனங்கள் மட்டும் டில்லிக்குள் அனுமதிக்கப்படும்.

கட்டுமானப் பணியை பொறுத்தவரை, அத்தியாவசிய பொது உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களைத் தவிர, துாசியை உருவாக்கும் பழைய கட்டடத்தை இடிக்கும் பணிகள் மற்றும் வெளிப்புறக் கட்டுமான பணிகளை செய்யவும், இன்று முதல் ஜனவரி 31 வரை தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்டுமான தளங்களுக்குள் உட்புற வேலைகள், குழாய் பொருத்துதல் மற்றும் மின்சார பணிகள், துாசி கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளைப் பின்பற்றும் நிபந்தனையுடன் அனுமதிக்கப்படும்.

மேலும், டிசம்பர் 20ம் தேதி முதல் ஜனவரி 20ம் தேதி வரை உட்புறப் பணிகள் உட்பட அனைத்து வகையான கட்டுமான மற்றும் இடிப்புப் பணிகளுக்கும் முழுமையான தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனியார் வாகன பயன்பாட்டைக் குறைக்கும் நோக்கில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாகன நிறுத்துமிடங்களில், தற்போதுள்ள கட்டணம், இன்று முதல் பிப்ரவரி 28ம் தேதி வரை இருமடங்கு வசூலிக்கப்படும். டில்லி மெட்ரோ ரயில் நிறுவன வாகன நிறுத்துமிடங்களுக்கு இந்தக் கட்டண உயர்விலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

டில்லி மாநகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க, இன்று முதல் பிப்ரவரி 28ம் தேதி வரை, டில்லி மாநகராட்சியின் அலுவலகங்கள் காலை 8:30 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரையிலும், டில்லி அரசு அலுவலகங்கள் காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 6:30 மணி வரையிலும் செயல்படும். அரசு மற்றும் தனியார் அலுவலகங்கள், இன்று முதல் ஜனவரி 31ம் தேதி வரை, தங்கள் பணியாளர்களில் 50 சதவீதம் பேரை வீட்டிலிருந்தே பணியாற்ற அனுமதிக்க வேண்டும். தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாளர்கள் வெவ்வேறு நேரங்களில் பணிக்கு வரும் முறையை அமல்படுத்த வேண்டும். அதேபோல, பணியாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி வாகனங்களில் வருவதை தவிர்த்து, ஒரே வாகனத்தில் இருவர் பயணம் செய்தல் மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்தை பயன்படுத்துவதை நிறுவனங்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

மருத்துவமனைகள், தீயணைப்புச் சேவைகள், பொதுப் போக்குவரத்து, மின்சாரம் மற்றும் குடிநீர் விநியோகம், துாய்மைப் பணிகள் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை அமைப்புகள் போன்ற அத்தியாவசிய மற்றும் அவசர சேவைகளுக்கு, வீட்டிலிருந்து பணியாற்றும் கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

குடியிருப்போர் நலச் சங்கங்கள், வீட்டுவசதி சங்கங்கள், அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இடங்களில் குப்பைகள், உயிரிப் பொருட்கள், இலைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் போன்றவற்றைத் திறந்த வெளியில் எரிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சாலையோரம் வசிக்கும் கூலித் தொழிலாளர்கள் குளிரில் இருந்து தப்பிக்க, திறந்த வெளியில் குப்பைகள் மற்றும் மரக்கட்டைகள் எரிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். தனியார் நிறுவனங்களில் மின்சாரம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட துாய்மையான எரிபொருட்களை பயன்படுத்தி போதுமான வெப்பமூட்டும் கருவிகளை பயன்படுத்த வேண்டும்.

டில்லி மாநகராட்சி, புதுடில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் இந்த உத்தரவுகள் பின்பற்றப்படுவதை கண்காணிக்க வேண்டும். இரவில், ‘ட்ரோன்’ எனப்படும் ஆளில்லா குட்டி விமானங்களில் பொருத்தப்பட்ட கேமராக்கள் வாயிலாக, குப்பைகள் எரிப்பதை கண்காணித்து தடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அமல்படுத்துவதில் சிக்கல்!


அரசு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவுப்படி வாகன நிறுத்துமிடங்களில் கட்டண உயர்வு இன்று முதல் அமல்படுத்தப்படும் என, புதுடில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், டில்லி மாநகரில் பெரும்பாலான வாகன நிறுத்துமிடங்களை கையாளும் டில்லி மாநகராட்சி அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
காற்று மாசு கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக, வாகன நிறுத்துமிடங்களில் கட்டணம் உயர்த்த, கடந்த ஆண்டுகளிலும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியவில்லை. வாகன நிறுத்துமிட கட்டணம் வசூலிக்கும் ஒப்பந்ததாரரிடம், அதற்கான விதிமுறைகளை குறிப்பிட்டு ஒப்பந்தம் செய்யப்படவில்லை. தற்போதைய ஒப்பந்தப்படி, கூடுதல் வருவாய் தானாகவே மாநகராட்சிக்கு வந்து சேரும் வகையில் ஏற்பாடுகள் இல்லை.
மேலும், மாநகராட்சியின் வாகன நிறுத்துமிடங்களைப் பயன்படுத்தும் வாகனங்கள் குறித்த ஒருங்கிணைந்த தரவுகளும் இல்லை. டில்லியில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் மட்டுமின்றி, தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தின் பிற நகரங்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனங்களும் இங்கு நிறுத்தப்படுகின்றன. வாகனப் பதிவு விவரங்கள் போக்குவரத்துத் துறையின் பராமரிப்பில் இருப்பதால், பழைய வாகனங்களை மதிப்பிடுவதும் கடினம். அரசு இதற்கென பிரத்யேக உத்தரவை பிறப்பித்தால் மட்டுமே, இந்த கட்டண உயர்வை அமல்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



வெளிமாநில வாகனங்களுக்கு தடை


அவசர வழக்காக விசாரிக்க மறுப்பு
வெளிமாநிலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட பெட்ரோல், டீசல் வாகனங்கள் டில்லிக்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதை எதிர்த்து, உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல மனு:
டில்லி அருகே அமைந்துள்ள ஹரியானா மாநிலத்தின் குருகிராம், பரிதாபாத், உத்தர பிரதேச மாநிலத்தின் நொய்டா, கிரேட்டர் நொய்டா மற்றும் காஜியாபாத் ஆகிய இடங்களிலிருந்து, டில்லி தினமும் 10 லட்சம் பேர் இருசக்கர வாகனம் மற்றும் கார்களில் வந்து செல்கின்றனர். அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள், வியாபாரிகள், தொழிலாளர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும், டில்லியை சார்ந்தே வாழ்கின்றனர். இந்நிலையில், வெளிமாநிலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட பெட்ரோல், டீசல் வாகனங்களுக்கு டில்லி அரசு தடை விதித்துள்ளதால், 10 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்படுவர். எனவே, அரசின் இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். இந்த மனுவை அவசர வழக்காக விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு, பொறுப்பு தலைமை நீதிபதி நிதின் வாசுதேவ் சம்பரே மற்றும் நீதிபதி சஞ்சய் சர்மா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
அரசின் இந்த முடிவில் எந்த தவறும் இல்லை. இந்த விவகாரத்தை அவசரமாக விசாரிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. தேசிய தலைநகர் பிராந்திய நகரங்களில் இருந்து டில்லிக்கு வர, போதுமான மாற்று வாகன வசதிகள் உள்ளன. அனைத்து ஆட்சேபனைகளும் சரிபார்க்கப்பட்ட பின், வழக்கமான நடைமுறைப்படி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.



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