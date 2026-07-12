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﻿ 30 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் பின்னணி பாடகி எஸ்.ஜானகி உடல் தகனம்

﻿ 30 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன் பின்னணி பாடகி எஸ்.ஜானகி உடல் தகனம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:55 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:55 PM

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மைசூரு: மைசூரு அருகே உள்ள பண்ணை தோட்டத்தில், 30 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதையுடன், பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ்.ஜானகியின் உடல் நேற்று மாலை தகனம் செய்யப்பட்டது. அவரது உடலுக்கு பேத்தி அப்சரா தீ மூட்டி இறுதி சடங்குகள் செய்தார்.

தென்னிந்தியாவின் இசைக்குயில், கான கோகிலா என்று மக்களாலும், ரசிகர்களாலும் அன்புடன் அழைக்கப்பட்டு வந்த பிரபல பின்னணி பாடகி எஸ்.ஜானகி, 88, உடல்நலக்குறைவால், கர்நாடகாவின் மைசூரில் நேற்று முன்தினம் காலமானார்.

பொதுமக்கள், திரையுலகினர் இறுதி அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக அவரின் உடல், மைசூரு மஹாராஜா கல்லுாரி மைதானத்தில் நேற்று காலை வைக்கப்பட்டு இருந்தது.

அவரது உடலுக்கு அரசு சார்பில், கர்நாடக நகர்ப்புற மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் யதீந்திரா, மாவட்ட கலெக்டர் லட்சுமிகாந்த் ரெட்டி, போலீஸ் கமிஷனர் சீமா லட்கர் ஆகியோர் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

வழிநெடுக அஞ்சலி கன்னட பிரபல இசை அமைப்பாளர் ஹம்சலேகா, பின்னணி பாடகி லதா ஹம்சலேகா, கர்நாடக திரைப்பட அகாடமி தலைவர் ஜெயமாலா, மூத்த கன்னட திரைப்பட நடிகை தாரா, பின்னணி பாடகர் விஜய் பிரகாஷ், மூத்த நடிகர் வினோத் ராஜ், பின்னணி பாடகர் ராஜேஷ் கிருஷ்ணன், பின்னணி பாடகி சித்ரா உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்கள், ஜானகியின் உடலுக்கு, கண்ணீர் மல்க அஞ்சலி செலுத்தினர்.

இறுதி அஞ்சலிக்கு பின், அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் வைக்கப்பட்ட ஜானகியின் உடல், மைசூரின் எச்.டி.கோட் தாலுகாவில் கனியனஹுந்தி கிராமத்தில் உள்ள, அவரது ஆதரவாளரான நவீன் என்பவரின், பண்ணை வீட்டிற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது. வழிநெடுக மக்கள் நின்று, ஜானகியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.

மக்கள் கோஷம் பண்ணை வீட்டை உடல் அடைந்ததும், தெலுங்கு பிராமண முறைப்படி உடலுக்கு, இறுதி சடங்குகள் நடத்தப்பட்டன. ஜானகியின் பேத்தி அப்சரா, மருமகள் உமா முரளி கிருஷ்ணா முன் நின்று சடங்குகளை நடத்தினர். ஜானகியின் உடல் அரசு முறைப்படி தகனம் செய்யப்படும் என்று, கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார் அறிவித்து இருந்தார்.

அதன்படி, 10 போலீசார், 3 ரவுண்டு துப்பாக்கியால் சுட்டனர். அதாவது, 30 துப்பாக்கி குண்டுகள் முழங்கப்பட்டன. பின், ஜானகியின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது. அவரது மகன் முரளி கிருஷ்ணா இறந்து விட்டதால், பேத்தி அப்சரா, ஜானகியின் உடலுக்கு தீ மூட்டினார்.

அப்போது, 'ஜானகியின் புகழ் அழியாமல் இருக்கட்டும்' என்று ரசிகர்களும், பொதுமக்களும் கோஷம் எழுப்பினர்.

தியான மண்டபம் நவீனின் பண்ணை வீடு என்றால் ஜானகிக்கு ரொம்ப பிடிக்குமாம். தான் இறந்த பின், உடலை இங்கு தான் தகனம் செய்ய வேண்டும் என்று, குடும்பத்தினரிடம் பல முறை ஆசையை வெளிப்படுத்திள்ளார். அதை நிறைவேற்றும் வகையில் அவரது உடல், பண்ணை வீட்டின் நிலத்திலேயே தகனம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மைசூரில் ஜானகி பெயரில் நினைவகம் அல்லது தியான மண்டபம் அமைக்க வேண்டும் என்று, பிரபல இசை அமை ப்பாளர் ஹம்சலேகா உள்ளிட்ட திரையுலகினர் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தனர். முதல்வரிடம் பேசி முடிவு செய்வதாக, அமைச்சர் யதீந்திரா கூறி யுள்ளார்.

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