ஞானேஷ் குமார் சிறையில் அடைக்கப்படுவார் பிரதமர் மோடி, அமித் ஷாவும் தப்ப முடியாது: டில்லியில் காங்., ராகுல் பேச்சு
ஞானேஷ் குமார் சிறையில் அடைக்கப்படுவார் பிரதமர் மோடி, அமித் ஷாவும் தப்ப முடியாது: டில்லியில் காங்., ராகுல் பேச்சு
UPDATED : நவ 01, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:24 PM
UPDATED : நவ 01, 2026 08:26 PM ADDED : நவ 01, 2026 08:24 PM
புதுடில்லி: ‘‘தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார், ஓட்டு திருட்டு குற்றத்திற்காக எதிர்காலத்தில் பதவியில் இருந்து நீக்கப்படுவார்; சிறையிலும் அடைக்கப்படுவார். இந்த விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்ப முடியாது,’’ என, காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் தெரிவித்தார்.
நாட்டில் தேர்தல் கமிஷன் மேற்கொண்ட எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி உட்பட பல்வேறு விவகாரங்களில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக, பிரபல ஆங்கில நாளிதழ் சமீபத்தில் செய்தி வெளியிட்டது. தொடர்ந்து, ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி காங்., சமாஜ்வாதி, திரிணமுல் காங்., உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அடங்கிய, ‘இண்டி’ கூட்டணி, டில்லியில் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி, டில்லி ராம் லீலா மைதானத்தில், ‘இண்டி’ கூட்டணி சார்பில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நேற்று நடந்தது. முன்னதாக, டில்லியின் கன்னாட் பிளேஸில் உள்ள மின்டோ சாலையில் இருந்து ராம் லீலா மைதானம் வரை, ‘இண்டி’ கூட்டணி தலைவர்கள் திறந்தவெளி வாகனத்தில் சென்றனர். இதில், ராகுல், காங்., – எம்.பி., பிரியங்கா, சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், திரிணமுல் காங்., தலைவர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பொதுக்கூட்டத்தில், லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் பேசியதாவது:
ஓட்டு திருட்டு என்ற தேச துரோகத்திற்காக தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் எதிர்காலத்தில் அந்த பதவியில் இருந்து நீக்கப்படுவார். பிரதமர் மோடியும், பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், மத்திய உள்துறை அமைச்சருமான அமித் ஷாவும் கூட சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்ப முடியாது. ‘பிரதமர் மோடி எங்கும் போக மாட்டார்’ என, அமித் ஷா சொல்கிறார். உண்மையில் இருவராலும் எங்கும் செல்ல முடியாது. மோடி இந்நாட்டை விட்டு செல்ல விரும்பினாலும், நாங்கள் விட மாட்டோம்.
என் மதம் எதுவென்று யாராவாது கேட்டால், நாட்டு மக்களின் குரலை அரசுக்கு கேட்க வைப்பதே என் மதம் என்பேன். இங்கு கூடியிருக்கும் பெருந்திரளான கூட்டம் ஒரு அரசியல் கட்சியின் குரல் அல்ல. இளைஞர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் குரல்.
மோடி, அமித் ஷா, ஞானேஷ் குமார் ஆகியோருக்கு எதிராக எந்த வன்முறையையும் கட்டவிழ்த்து விட மாட்டோம்; வெறுப்புணர்வையும் பரப்ப மாட்டோம். அதே சமயம், நாட்டின் ஜனநாயகத்தையும், அரசியல் சாசனத்தையும் அழிக்க விட மாட்டோம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
காங்., தேசிய தலைவரும், ராஜ்யசபா எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மல்லிகார்ஜுன கார்கே வீட்டின் புல்வெளியில் நேற்று முன்தினம் நடந்த மாதிரி பார்லி., நிகழ்வில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாருக்க எதிராக பதவிநீக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.