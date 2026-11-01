தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/ஞானேஷ் குமார் சிறையில் அடைக்கப்படுவார் பிரதமர் மோடி, அமித் ஷாவும் தப்ப முடியாது: டில்லியில் காங்., ராகுல் பேச்சு

ஞானேஷ் குமார் சிறையில் அடைக்கப்படுவார் பிரதமர் மோடி, அமித் ஷாவும் தப்ப முடியாது: டில்லியில் காங்., ராகுல் பேச்சு

ஞானேஷ் குமார் சிறையில் அடைக்கப்படுவார் பிரதமர் மோடி, அமித் ஷாவும் தப்ப முடியாது: டில்லியில் காங்., ராகுல் பேச்சு

7

UPDATED : நவ 01, 2026 08:26 PM

ADDED : நவ 01, 2026 08:24 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 01, 2026 08:26 PM ADDED : நவ 01, 2026 08:24 PM

7

7
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

புதுடில்லி: ‘‘தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார், ஓட்டு திருட்டு குற்றத்திற்காக எதிர்காலத்தில் பதவியில் இருந்து நீக்கப்படுவார்; சிறையிலும் அடைக்கப்படுவார். இந்த விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்ப முடியாது,’’ என, காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் தெரிவித்தார்.

நாட்டில் தேர்தல் கமிஷன் மேற்கொண்ட எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி உட்பட பல்வேறு விவகாரங்களில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக, பிரபல ஆங்கில நாளிதழ் சமீபத்தில் செய்தி வெளியிட்டது. தொடர்ந்து, ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி காங்., சமாஜ்வாதி, திரிணமுல் காங்., உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் அடங்கிய, ‘இண்டி’ கூட்டணி, டில்லியில் தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.

இதன் ஒரு பகுதியாக, ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி, டில்லி ராம் லீலா மைதானத்தில், ‘இண்டி’ கூட்டணி சார்பில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நேற்று நடந்தது. முன்னதாக, டில்லியின் கன்னாட் பிளேஸில் உள்ள மின்டோ சாலையில் இருந்து ராம் லீலா மைதானம் வரை, ‘இண்டி’ கூட்டணி தலைவர்கள் திறந்தவெளி வாகனத்தில் சென்றனர். இதில், ராகுல், காங்., – எம்.பி., பிரியங்கா, சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், திரிணமுல் காங்., தலைவர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

பொதுக்கூட்டத்தில், லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் பேசியதாவது:

ஓட்டு திருட்டு என்ற தேச துரோகத்திற்காக தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் எதிர்காலத்தில் அந்த பதவியில் இருந்து நீக்கப்படுவார். பிரதமர் மோடியும், பா.ஜ., மூத்த தலைவரும், மத்திய உள்துறை அமைச்சருமான அமித் ஷாவும் கூட சட்டத்தின் பிடியில் இருந்து தப்ப முடியாது. ‘பிரதமர் மோடி எங்கும் போக மாட்டார்’ என, அமித் ஷா சொல்கிறார். உண்மையில் இருவராலும் எங்கும் செல்ல முடியாது. மோடி இந்நாட்டை விட்டு செல்ல விரும்பினாலும், நாங்கள் விட மாட்டோம்.

என் மதம் எதுவென்று யாராவாது கேட்டால், நாட்டு மக்களின் குரலை அரசுக்கு கேட்க வைப்பதே என் மதம் என்பேன். இங்கு கூடியிருக்கும் பெருந்திரளான கூட்டம் ஒரு அரசியல் கட்சியின் குரல் அல்ல. இளைஞர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் குரல்.

மோடி, அமித் ஷா, ஞானேஷ் குமார் ஆகியோருக்கு எதிராக எந்த வன்முறையையும் கட்டவிழ்த்து விட மாட்டோம்; வெறுப்புணர்வையும் பரப்ப மாட்டோம். அதே சமயம், நாட்டின் ஜனநாயகத்தையும், அரசியல் சாசனத்தையும் அழிக்க விட மாட்டோம்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

காங்., தேசிய தலைவரும், ராஜ்யசபா எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மல்லிகார்ஜுன கார்கே வீட்டின் புல்வெளியில் நேற்று முன்தினம் நடந்த மாதிரி பார்லி., நிகழ்வில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாருக்க எதிராக பதவிநீக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

ரூ.12,000 கோடி


வர்த்தகம் பாதிப்பு?
‘இண்டி’ கூட்டணி பொதுக்கூட்டத்தால், தீபாவளி பண்டிகை கால வியாபாரம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதாக டில்லி வர்த்தகர்கள் கூட்டமைப்பு கவலை தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, அந்த கூட்டமைப்பின் தலைவர் பிரிஜேஷ் கோயல் கூறியதாவது:
பண்டிகை காலத்தில் எங்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கவே பேரணியை ஒத்திவைக்க கோரினோம். எங்களை பா.ஜ.,வின் முகவர்கள் எனக் கூறுவது தவறானது. மத்திய மற்றும் பழைய டில்லி பகுதியில் உள்ள, 20 முக்கிய சந்தைகளில் தினமும், 12 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரை வர்த்தகம் நடக்கும். இந்த பேரணியால், 80 சதவீத வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டது. உள்ளூர் வியாபாரிகளை ஆதரிக்கும்படி ராகுல் பேசுகிறார். ஆனால், 2.5 லட்சம் கடைகள் அடைக்கப்பட்டு, சாலைகள் மறிக்கப்பட்ட பின், பேரணிக்கு வரும் மக்கள் எங்கு சென்று பொருட்களை வாங்குவர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



‘சீக்கியர்களை புண்படுத்துவதா?’


‘இண்டி’ பொதுக்கூட்டம் குறித்து, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நேற்று கூறியதாவது:
டில்லியில் 1984 நவ., 1ல் அப்பாவி சீக்கியர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டனர். பலர் உயிருடன் எரிக்கப்பட்டனர். இனப்படுகொலை நடந்த இதே நாளில், ‘இண்டி’ கூட்டணியினர் கொண்டாட்ட பேரணி நடத்தியுள்ளனர். சீக்கிய கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் மனதை மேலும் புண்படுத்தும் வகையில், இந்த போராட்டத்தை ராகுல் நடத்தி இருக்கிறார். சீக்கிய கலவரம் நடந்தபோது, அப்போதைய பிரதமரும், காங்., தலைவருமான ராஜிவ் பேசியதை என்னால் மறக்கவே முடியாது. ‘ஒரு பெரிய மரம் சாயும்போது, பூமி அதிரத்தான் செய்யும்’ என ஆயிரக்கணக்கான சீக்கியர்கள் கொல்லப்பட்டதை அவர் நியாயப்படுத்தி பேசினார். இப்படி இரக்கமற்ற கருத்துகளை காங்., தலைவர்களால் மட்டுமே கூற முடியும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



காங்.,கை கண்டித்து


பா.ஜ., எதிர் பேரணி
‘இண்டி’ கூட்டணி பொதுக்கூட்டம் நடத்திய அதே வேளையில், பா.ஜ., சார்பில் மேற்கு டில்லியின் ஹரி நகரில் எதிர்ப்பு பேரணி நடத்தப்பட்டது. மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி தலைமையில நடந்த இந்த பேரணியில், 1984ல் சீக்கியர்களுக்கு எதிராக நடந்த கலவரத்திற்கு காங்கிரஸ், அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் ராகுல் உள்ளிட்டோர் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என, வலியுறுத்தப்பட்டது.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us