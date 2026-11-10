இன்று பெஸ்து வாரஸ்; குஜராத் மக்களுக்கு வாழ்த்து கூறிய பிரதமர் மோடி
இன்று பெஸ்து வாரஸ்; குஜராத் மக்களுக்கு வாழ்த்து கூறிய பிரதமர் மோடி
ADDED : நவ 10, 2026 08:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 08:29 AM
குஜராத் புத்தாண்டு தினத்தை முன்னிட்டு, அம்மாநில மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்துகளை கூறி உள்ளார்.
பெஸ்து வாரஸ் அல்லது குஜராத்தி நவ வர்ஷ் என்று அழைக்கப்படும் குஜராத் புத்தாண்டு இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு கார்த்திக் சுக்ல பிரதிபதா அல்லது கார்த்திக் சுத் ஏகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
இந்நன்னாளில் கோயில்களுக்கு குடும்பத்துடன் சென்று செழிப்புடன் வாழ மக்கள் பிரார்த்தனை செய்வது வழக்கம். குஜராத் புத்தாண்டு தினம் என்பதால் சொந்த மாநில மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து உள்ளார்.
அவரது வாழ்த்து;
இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள். புத்தாண்டின் மங்கலமரான துவக்கம் அனைவர் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சி, அமைதி, செழிப்பு மற்றும் நல்வாழ்வுக்கான புதிய நம்பிக்கைகளை கொண்டு வரட்டும்.
ஆரோக்கியம், மகிழ்ச்சி மற்றும் உற்சாகத்தால் உங்கள் ஒவ்வொருவரின் வாழ்வும் நிறைந்திருக்கட்டும்.
இவ்வாறு பிரதமர் மோடி தமது வாழ்த்தில் கூறி உள்ளார்.