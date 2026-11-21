50 கோடி பேரை வறுமையில் இருந்து மீட்டெடுத்தவர் பிரதமர் மோடி; பியூஷ் கோயல்
50 கோடி பேரை வறுமையில் இருந்து மீட்டெடுத்தவர் பிரதமர் மோடி; பியூஷ் கோயல்
ADDED : நவ 21, 2026 06:29 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:29 PM
மும்பை: இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பாராட்டியது குறித்து வர்த்தக, தொழில் துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மும்பையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
அவர் பேசியதாவது; தற்போது ஒட்டுமொத்த உலகமும் இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை உற்றுநோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. உலகளவில் அதிவேகமாக வளரும் பொருளாதாரமாக இந்தியா திகழ்கிறது. கடந்த 12 ஆண்டுகளில் பிரதமர் மோடி 50 கோடி இந்தியர்களை வறுமையிலிருந்து மீட்டுள்ளார். உலக வங்கியும் இதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இன்று உலகெங்கிலும் உள்ள தலைவர்கள் இந்தியாவை ஒரு முன்மாதிரியாகக் குறிப்பிட்டுப் பெருமையுடன் பேசுகின்றனர்.
நமது நாட்டைச் சேர்ந்த சிலரே வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று இந்தியாவை விமர்சிக்கின்றனர். நம் நாட்டின் முன்னேற்றத்தைக் குறைத்து மதிப்பிடுவதும், பொருளாதாரத்தைப் பற்றித் தவறாகப் பேசுவதும் மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது. வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று இந்தியாவின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிக்கும் சில நபர்களின் இந்த எதிர்மறையான மனநிலையை நான் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன். இந்தியாவிற்குக் கிடைத்து வரும் உலகளாவிய அங்கீகாரத்தையும், பிரதமர் மோடிக்குக் கிடைக்கும் பாராட்டுகளையும் மனதார வரவேற்கிறேன். இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.