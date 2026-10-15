லடாக்கில் ரூ.3,350 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி
லடாக்கில் ரூ.3,350 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி
ADDED : அக் 15, 2026 10:49 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:49 PM
நமது நிருபர்
லடாக்கின் லே பகுதியில் உள் குஷோக் பகுலா ரிம்போச்சி விமான நிலையத்தில் 2.56 லட்சம் சதுர அடி பரப்பளவில் புதிய முனையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுக்கு 35 லட்சம் பயணியரை கையாளும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த முனையத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி, 'வீடியோ கான்பரன்ஸ்' வாயிலாக, திறந்து வைத்தார்.
'புவிவெப்ப ஆற்றலை பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டுள்ள இந்த முனையம், மின்சார பயன்பாட்டை குறைப்பதுடன் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பையும் கட்டுப்படுத்தும்' என, அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
எல்லைப் பகுதிகளில் சாலை வசதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில், எல்லைச் சாலைகள் அமைப்பு கட்டியுள்ள 298 கி.மீ., நீளமுள்ள நிமு - பதும் - தர்ச்சா சாலையை பிரதமர் மோடி நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தார். லே பகுதியில் உள்ள நிமுவை, ஹிமாச்சலில் உள்ள தர்ச்சாவுடன் ஜான்ஸ்கர் பள்ளத்தாக்கு வழியாக இணைக்கும் இந்த சாலை, லடாக்கிற்கான மாற்றுப் போக்குவரத்து பாதையாக அமையும்.
லடாக்கின் மின்தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், 9 மெகாவாட் திறனுள்ள ஹனு நீர்மின் திட்டத்தையும், 66 கிலோவாட் திறனுள்ள டாஹ் - ஹனு - கல்ட்சி இரட்டை மின்பாதையையும் பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்.
மேலும், 'ஹிம் சரோவர்' திட்டத்தின் கீழ், 40 கிராமங்களில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள, 40 நீர்நிலைகளையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார். பனிப்பாறைகள் உருகுவதால், குறிப்பிட்ட காலங்களில் கிடைக்கும் நீரை சேமித்து, விவசாயத்துக்கு தேவைப்படும் காலங்களில் பயன்படுத்துவதே இந்த திட்டத்தின் நோக்கம்.
லடாக்கில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான தொன்மையான பாறை ஓவிய தளங்களில் செதுக்கப்பட்டுள்ள விலங்குகள், மனித உருவங்கள் மற்றும் குறியிடுகளை பாதுகாக்கும் வகையில், லே பகுதியில் அமைந்துள்ள சிந்து காட் பகுதியில், நாட்டின் முதல் பாறைச் செதுக்கல் பாதுகாப்பு பூங்காவையும் பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்.