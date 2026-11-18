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- நமது டில்லி நிருபர் -
பிலிப்பைன்சின் மணிலாவில் 23வது இந்தியா - ஆசியான் அமைப்பின் உச்சி மாநாடு நடந்தது. இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி முக்கிய முன்மொழிவுகளை எடுத்துரைத்தார். இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா நாடுகள் அங்கம் வகித்த குவாட் மாநாடு நடந்தது.
பிரதமர் மோடி, அதிபர் டிரம்ப், ஜப்பான் பிரதமர் சனா தகைச்சி, ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ் பங்கேற்றனர். குவாட் மாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை முன்வைத்தார். தற்போது பிலிப்பைன்ஸின் மணிலா பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு டில்லி திரும்பினார்.
பிலிப்பைன்ஸ் பயணம் நிறைவு; டில்லி திரும்பினார் பிரதமர் மோடி
பிலிப்பைன்ஸ் பயணம் நிறைவு; டில்லி திரும்பினார் பிரதமர் மோடி
ADDED : நவ 18, 2026 06:47 AM
ADDED : நவ 18, 2026 06:47 AM
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- நமது டில்லி நிருபர் -
பிலிப்பைன்சின் மணிலாவில் 23வது இந்தியா - ஆசியான் அமைப்பின் உச்சி மாநாடு நடந்தது. இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி முக்கிய முன்மொழிவுகளை எடுத்துரைத்தார். இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா நாடுகள் அங்கம் வகித்த குவாட் மாநாடு நடந்தது.
பிரதமர் மோடி, அதிபர் டிரம்ப், ஜப்பான் பிரதமர் சனா தகைச்சி, ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பானீஸ் பங்கேற்றனர். குவாட் மாநாட்டில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை முன்வைத்தார். தற்போது பிலிப்பைன்ஸின் மணிலா பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு டில்லி திரும்பினார்.