அதிகாரம் இருப்பதால் பத்திரிகையாளர் செய்தி சேகரிப்பதை போலீஸ் தடுக்க முடியாது: உச்ச நீதிமன்றத்தில் மகளிர் அமைப்பு வாதம்
அதிகாரம் இருப்பதால் பத்திரிகையாளர் செய்தி சேகரிப்பதை போலீஸ் தடுக்க முடியாது: உச்ச நீதிமன்றத்தில் மகளிர் அமைப்பு வாதம்
UPDATED : நவ 21, 2026 10:35 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:35 PM
புதுடில்லி: ‘சட்டம் – ஒழுங்கை பராமரிக்கும் அதிகாரம் போலீசாருக்கு இருந்தாலும், அதை பயன்படுத்தி பத்திரிகையாளர்களின் செய்தி சேகரிப்பு பணியை தடுக்க முடியாது’ என, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தனியார் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி, டில்லியில் கடந்த மாதம் போராட்டம் நடந்தது. அப்போது, செய்தி சேகரிக்க சென்ற பத்திரிகையாளர்கள் வலுக்கட்டாயமாக தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு தாக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இது தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது. இந்த வழக்கில் போலீசார் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவுக்கு, மனுதாரரான, ‘நெட்வொர்க் ஆப் வுமன் இன் மீடியா இந்தியா’ அமைப்பு விளக்கம் அளித்துள்ளது.
அதன் விபரம்:
பத்திரிகையாளர்களை செய்தி சேகரிக்க விடாமல் தடுப்பது, வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றுவது, தாக்குவது, பாலியல் தொல்லை அளிப்பது ஆகியவை, அவர்களின் தனிநபர் சுதந்திரம், உடல் பாதுகாப்பு, தொழில் செய்யும் உரிமை மற்றும் பத்திரிகை சுதந்திரத்தை ஒரே நேரத்தில் பாதிக்கின்றன. போர் நடக்கும் பகுதிகளில் கூட பத்திரிகையாளர்கள் செய்தி சேகரிக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். அத்தகைய சூழலில் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதே நடைமுறை.
மாறாக, செய்தி சேகரிப்பில் இருந்து அவர்களை வெளியேற்றுவது சரியானது அல்ல. போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்களில் பத்திரிகையாளர்களையும், சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ பதிவிடுபவர்களையும் டில்லி போலீசார் வேறுபடுத்திக் காட்டியுள்ளனர். இது, பத்திரிகையாளர்களை தடுத்து நிறுத்தியதையும், கைது செய்து வைத்ததையும் நியாயப்படுத்துவதற்கான முயற்சி. சட்டம் – ஒழுங்கை பராமரிக்கும் அதிகாரம் போலீசாருக்கு இருந்தாலும், அதை பயன்படுத்தி பத்திரிகையாளர்களின் செய்தி சேகரிப்பு பணியை தடுக்க முடியாது. பெண் பத்திரிகையாளர்களுக்கு செய்தி சேகரிப்பின் போது பாலியல் தொல்லை அளிப்பது, அவர்களின் கண்ணியத்தையும், பாதுகாப்பையும் பாதிக்கிறது. இதனால் பெண்கள் அச்சமின்றி பத்திரிகை துறையில் பணியாற்ற முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.