திருடுபோன 38 வாகனங்கள் போலீஸ் மீட்பு

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புதுடில்லி: டில்லியின் பல்வேறு இடங்களில் திருடுபோன 38 வாகனங்கள் மீட்கப்பட்டு, உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
டில்லி முழுவதும் வாகன திருட்டு தொடர்பாக 41 வழக்குகளில், தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். ‘சிசிடிவி’ காட்சிகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஐந்து தனித்தனி விசாரணைகளில், திருடு போன 38 இரு சக்கர வாகனங்கள் மீட்கப்பட்டன. இவற்றில், 21 ஸ்கூட்டர்கள், 17 மோட்டார் சைக்கிள்களும் அடங்கும்.
வாகன திருட்டில் ஈடுபட்ட நான்கு பேர் மற்றும் வாகனத்தை வாங்கிய இருவர் உள்பட மொத்தம் ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதையடுத்து, மீட்கப்பட்ட 38 வாகனங்களும் உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
UPDATED : அக் 22, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:54 PM
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புதுடில்லி: டில்லியின் பல்வேறு இடங்களில் திருடுபோன 38 வாகனங்கள் மீட்கப்பட்டு, உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
டில்லி முழுவதும் வாகன திருட்டு தொடர்பாக 41 வழக்குகளில், தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். ‘சிசிடிவி’ காட்சிகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஐந்து தனித்தனி விசாரணைகளில், திருடு போன 38 இரு சக்கர வாகனங்கள் மீட்கப்பட்டன. இவற்றில், 21 ஸ்கூட்டர்கள், 17 மோட்டார் சைக்கிள்களும் அடங்கும்.
வாகன திருட்டில் ஈடுபட்ட நான்கு பேர் மற்றும் வாகனத்தை வாங்கிய இருவர் உள்பட மொத்தம் ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இதையடுத்து, மீட்கப்பட்ட 38 வாகனங்களும் உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.