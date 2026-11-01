கடத்தப்பட்ட சிறுவனை யு.பி.ஐ.,யில் பணம் அனுப்பி கண்டுபிடித்த போலீஸ்
கடத்தப்பட்ட சிறுவனை யு.பி.ஐ.,யில் பணம் அனுப்பி கண்டுபிடித்த போலீஸ்
UPDATED : நவ 01, 2026 08:11 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:08 PM
UPDATED : நவ 01, 2026 08:11 PM ADDED : நவ 01, 2026 08:08 PM
புதுடில்லி: சிறுவனை கடத்திச் சென்றவனை, யு.பி.ஐ., வாயிலாக 5,000 ரூபாய் பணம் அனுப்பி கண்டுபிடித்த போலீசார், மூன்று மணி நேரத்தில் கைது செய்தனர்.
வடகிழக்கு டில்லி ஷாஹ்தாரா, ஜோதி நகரில் வசிக்கும், 13 வயது சிறுவன், அக்.,30ம் தேதி கடத்தப்பட்டான். சிறுவனின் தாய்க்கு மொபைல் போனில் பேசிய கடத்தல்காரன், 40,000 ரூபாய் பணம் கேட்டு மிரட்டினான்.
ஷாஹ்தாரா போலீசில் அந்தப் பெண் புகார் செய்தார். சிறுவனை மீட்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. இதற்கிடையில், சிறுவனின் தாய்க்கு மீண்டும் பேசிய கடத்தல்காரன், தான் அனுப்பியுள்ள ‘பார் கோடு’க்கு யு.பி.ஐ., வாயிலாக பணத்தை அனுப்புமாறு கூறினான்.
இதையடுத்து, அந்த பார் கோடை பயன்படுத்தி போலீசாரே, 5,000 ரூபாய் பணம் அனுப்பினர். அதைத் தொடர்ந்து, சைபர் கிரைம் பிரிவினர் அந்தப் பணப்பரிவர்த்தனையை கண்காணித்தனர்.
அந்தப் பணம் கராவல் நகரில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலுக்கு சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அந்த ஹோட்டல் உரிமையாளரிடம் விசாரித்த போது, 50 ரூபாய் கமிஷனுக்காக ஒருவருக்கு பணப்பரிவர்த்தனை செய்து கொடுத்ததாக கூறினார்.
அந்த ஹோட்டலில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவாகி இருந்த காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போலீசார், கடத்தல்காரன் சிறுவனுடன் அங்கு வந்து சென்றதை உறுதி செய்தனர். அதில் இருக்கும் சிறுவன் தன் மகன் என்பதை புகார் கொடுத்த பெண்ணும் உறுதி செய்தார்.
கடத்தல்காரனை மீண்டும் வரவழைக்க மீண்டும், 5,000 ரூபாயை போலீசார் அனுப்பினர். அந்தப் பணத்தை வாங்க வந்த ஆகாஷ் என்ற கடத்தல்காரனை சுற்றி வளைத்து கைது செய்து, சிறுவனை மீட்டனர். ஆகாஷிடம் இருந்து, 5,000 ரூபாய் பணம், ஸ்கூட்டர் மற்றும் மொபைல் போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
சதர் பஜாரில் டெலிவரி நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் ஆகாஷுக்கு, தன் உறவினர் மூலமாக இந்த சிறுவன் ஏற்கனவே அறிமுகம் ஆகியுள்ளான். அதை பயன்படுத்தி சிறுவனை தன் ஸ்கூட்டரில் அழைத்து சென்றுள்ளான். மேலும், அவன் தாய்க்கு போன் செய்து பணம் கேட்டு மிரட்டியுள்ளான். விசாரணை நடக்கிறது. சிறுவனை அவனது தாயிடம் போலீசார் ஒப்படைத்தனர்.