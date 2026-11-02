உதவி கமிஷனர், இன்ஸ்பெக்டர் இடமாற்றத்தை கண்டித்து போலீஸ்காரர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
உதவி கமிஷனர், இன்ஸ்பெக்டர் இடமாற்றத்தை கண்டித்து போலீஸ்காரர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 02, 2026 06:27 PM
புதுடில்லி: போலீஸ் உதவி கமிஷனர் மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து, டில்லி போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலக வளாகத்தில் பெண் போலீசார் உட்பட நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீஸ்காரர்கள் இன்று (நவ.,2) ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
ஷாஹ்தாரா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அக்.,23ம் தேதி வந்த வழக்கறிஞர்கள், போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அருண் குமாருடன் கடும் வாக்குவாதம் செய்தனர். மேலும், இன்ஸ்பெக்டரை கையை பிடித்து இழுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக, ஷாஹ்தாரா உதவி கமிஷனர் மானஸ்வி வசிஷ்டா கொடுத்த புகார்படி, 20 வழக்கறிஞர்கள் மீது, ஷாஹ்தாரா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடந்த கைகலப்பில், வழக்கறிஞர் லலித் பன்சால் காயம் அடைந்ததாக குற்றம்சாட்டி, வழக்கறிஞர்கள் அக்., 24ம் தேதி முதல் வேலைநிறுத்த போராட்டம் தொடங்கினர்.
இதுகுறித்து போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். மேலும், உதவி கமிஷனர் மானஸ்வி வசிஷ்டா, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான பிரிவுக்கும், ஷாஹ்தாரா இன்ஸ்பெக்டர் அருண் குமார் பாதுகாப்பு பிரிவுக்கும் கடந்த, 28ம் தேதி இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.
இது, டில்லி மாநகர போலீசாரிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில், டில்லி மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலக வளாகத்தில் பெண் போலீசார் உட்பட நுாற்றுக்கணக்கான போலீசார் இன்று திரண்டனர்.
உதவி கமிஷனர் மானஸ்வி மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர் அருண் குமார் ஆகியோர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து கோஷமிட்டனர். மேலும், இடமாற்ற உத்தரவை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
இந்தப் போராட்டம் தொடர்பாக உதவி கமிஷனர் மானஸ்வி வசிஷ்டா கூறியதாவது:
போலீசாரின் இந்தப் போராட்டம் தன்னிச்சையானது. நானும் இதில் பங்கேற்றேன். வழக்கறிஞர்கள் என்னிடம் தவறாக நடந்து கொண்டது மட்டுமின்றி, என்னை மிரட்டினர்.
எங்கள் தரப்பு கருத்துகளை கூற வாய்ப்பு தர வேண்டும் என, உயர் அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். சம்பவத்தன்று ஷாஹ்தாரா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடந்ததை வெளிப்படையாக கூறுவோம். இந்த விவகாரத்தில் நிச்சயமாக தீர்வு கிடைக்கும்.
போலீசார் மீதான அராஜகமும், போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குளேயே நிலவும் பாதுகாப்பற்ற தன்மையையும் எதிர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம். அதனால் தான் இந்தப் போராட்டத்தை நடத்துகிறோம். சிலர் மாறுவேடத்தில் வந்து அராஜகம் செய்கின்றனர். அவர்கள் போலீசுக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கே எதிரிகள். போலீஸ் ஸ்டேஷனே பாதுகாப்பாக இல்லை என்றால், வேறு எந்த இடமும் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியாது. போலீசாருடன் டில்லி கமிஷனர், ‘ஆன் – லைன்’ வாயிலாக உரையாடி, அவர்களின் கருத்துக்களை கேட்டறிய வேண்டும்.அதை, பொதுமக்களும் பார்க்கும் வகையில் ஒளிபரப்ப வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.