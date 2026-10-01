கொள்கை குறிப்பு ‘தமிழ்நாடு சுழற்சி பொருளாதார முதலீட்டு கொள்கை 2026’
கொள்கை குறிப்பு ‘தமிழ்நாடு சுழற்சி பொருளாதார முதலீட்டு கொள்கை 2026’
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:22 PM
ஒரு பொருளை தயாரிப்பது, பயன்படுத்துவது, பின் குப்பையாக தூக்கி எறிவது என்ற பழைய முறையை மாற்றி, குப்பைகளையும் கழிவுகளையும் மீண்டும் மதிப்புமிக்க மூலப்பொருட்களாக மாற்றி பயன்படுத்தும் புதிய முறையே ‘சுழற்சி பொருளாதாரம்’ ஆகும்.
இதனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ‘தமிழ்நாடு சுழற்சி பொருளாதார முதலீட்டு கொள்கை 2026’ கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஜவுளி, ஆட்டோமொபைல், மின்னணு பொருட்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு இதில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. இந்த கொள்கை அறிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு நடைமுறையில் இருக்கும்.
ஊக்கத்தொகை விபரங்கள்
குறைந்தபட்சம் 20 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்து, 25 பேருக்கு புதிய வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் மறுசுழற்சி ஆலைகள் கீழ்க்கண்ட சிறப்பு சலுகைகளை பெறலாம்
மூலதன மானியம்
தகுதியான ஆலைகளுக்கு தங்களது இயந்திரங்கள் மற்றும் சொத்து முதலீட்டில் 10 சதவீதம் (அதிகபட்சமாக 3 கோடி ரூபாய் வரை), மானியமாக 5 ஆண்டுகளில் பிரித்து வழங்கப்படும்.
வேலைவாய்ப்பு மானியம்
புதிய பணியாளர்களுக்கான நிறுவனத்தின் பி.எப்., பங்களிப்பை அரசே ஏற்கும். இது ஒரு பணியாளருக்கு மாதம் அதிகபட்சம் 10,000 ரூபாய் வீதம், 50 பேருக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு வழங்கப்படும்.
பயிற்சி மானியம்
திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளை வழங்க, பணியாளர் ஒருவருக்கு 10,000 ரூபாய் பயிற்சி மானியமாக வழங்கப்படும்.
டெக் நிறுவனங்களுக்கு
கழிவுகளை ஒருங்கிணைக்கும் தொழில்நுட்ப தளங்களை நடத்தும் நிறுவனங்களுக்கு, தகுதியின் அடிப்படையில் பணியாளர்களின் சம்பளத்தில் முதல் ஆண்டு 30 சதவீதம், இரண்டாம் ஆண்டு 20 சதவீதம், மூன்றாம் ஆண்டு 10 சதவீதம் என அரசு மானியம் வழங்கும் (அதிகபட்சம் மாதம் ரூ. 20,000).
சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு
மேற்கண்ட பெரிய முதலீடுகள் மட்டுமின்றி, இத்துறையில் ஈடுபடும் சிறு, குறு நிறுவனங்களுக்கு இயந்திரங்கள் வாங்க 25 சதவீத சிறப்பு மூலதன மானியமாக 1.50 கோடி ரூபாய் வரையும், சூழல் சார்ந்த புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த 10 லட்சம் ரூபாய் வரை கூடுதல் மானியமும் வழங்கப்படும்.