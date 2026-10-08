சீமாபுரியில் 4 மாடி இடிந்து விழுந்ததில் கர்ப்பிணி பலி
சீமாபுரியில் 4 மாடி இடிந்து விழுந்ததில் கர்ப்பிணி பலி
UPDATED : அக் 08, 2026 05:39 PM
ADDED : அக் 08, 2026 04:06 PM
புதுடில்லி: டில்லி, சீமாபுரி பகுதியில், திடீரென இடிந்து விழுந்த கட்டடத்தில் உதவி கேட்டு அலறிய கர்ப்பிணியை மீட்டு, மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற போது, அங்கு அவர் பரிதாபமாக இறந்தார்.
டில்லி சீமாபுரியில், இட்கா மச்லி மண்டிக்கு அருகில், குடிசைப்பகுதியில் 225 சதுர அடி பரப்பில், நான்கு மாடி கட்டடம் கட்டப்பட்டிருந்தது. இந்த கட்டடம் நேற்று மதியம் 3:30 மணிக்கு திடீரென இடிந்து விழுந்தது. இடிபாடுகள் விழுந்ததில் அருகில் இருந்த இரண்டு கட்டடங்கள் சிக்கின. தகவல் தெரிந்து, தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் போலீசார் உடனடி மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த கட்டடத்தின் இரண்டாவது மாடியில் குலாப்ஸா, 21, என்ற கர்ப்பணி, குளியலறையில் இருந்த போது, இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. அவர் கர்ப்பமடைந்ததால், கடந்த இரண்டு மாதங்களாக தன் பெற்றோருடன் அந்த வீட்டில் வசித்து வந்தார். அவருடன் 5 வயது மகனும் வீட்டில் இருந்தார். இடிபாடுகளில் சிக்கிக் கொண்ட குலாப்ஸா, உதவி கேட்டு கதறினார். ஒரு கட்டத்தில் தண்ணீர் கேட்டு குலாப்ஸா சத்தமிட்டது, மீட்புக் குழுவினருக்கு கேட்டது. இதையடுத்து மீட்பு குழுவினரை, வரவழைக்க குலாப்ஸா வழி நடத்தி உள்ளார். பல மணிநேரம் போராட்டத்திற்கு பின், அவர் வெளியே கொண்டு வரப்பட்டு அருகில் உள்ள ஜி.டி.பி., மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார், ஆனால் அங்கு அவர் உயிரிழந்தார்.
இந்த சம்பவத்தில் ஒன்றரை வயது குழந்தை உட்பட மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். குலாப்ஸாவின் மகன் உள்ளிட்ட அவரது குடும்பத்தினர், காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு, மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அக்கட்டடத்தைச் சுற்றி பல குழந்தைகள் விளையாடுவது வழக்கம் என்றும், அதனால் இன்னும் பல குழந்தைகள் இடிபாடுகளுக்கு அடியில் சிக்கியிருக்கலாம் என்றும் குடும்பத்தினர் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.
இச்சம்பவத்தில் 3 வயது குழந்தை உட்பட காயமடைந்த எட்டு பேர் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியவர்களைத் தேடும் பணியில், அப்பகுதி மக்கள் செங்கல் மற்றும் கான்கிரீட் குவியல்களின் மீது ஏறி, இடிபாடுகளை அகற்றி, கூவிக்கூவி அழைத்து சத்தம் வருகிறதா என்று தேடி வருகின்றனர்.
கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததற்கான உண்மையான காரணம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. இடிபாடுகளுக்குள் யாரேனும் சிக்கியிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில், மீட்புக் குழுவினர் தொடர்ந்து தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்ட நிலையில், அகழ்வாராய்ச்சிக் கருவிகள் உள்ளிட்ட கனரக இயந்திரங்கள் சம்பவ இடத்தில் தொடர்ந்து பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன.