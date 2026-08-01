தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு மசோதா: ஒப்புதல் அளித்தார் ஜனாதிபதி
தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு மசோதா: ஒப்புதல் அளித்தார் ஜனாதிபதி
UPDATED : ஆக 01, 2026 09:47 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:41 PM
புதுடில்லி: பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான வழக்குகளில் தண்டனையை அதிகரிக்கவும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களை விரைவாக விசாரிக்கவும் மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் திருத்தப்பட்ட மசோதாவிற்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு ஒப்புதல் அளித்தார். இதையடுத்து, இந்த மசோதா, தற்போது சட்டமாகி உள்ளது.
இளநிலை மருத்துவப் படிப்புக்கான 'நீட்' நுழைவுத்தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம் நாடு முழுதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. மாணவர்களின் போராட்டம் தீவிரம் அடைந்த நிலையில், 'பொதுத்தேர்வுகள் முறைகேடு தடுப்பு திருத்த மசோதா - 2026' பார்லிமென்டின் நடப்பு மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதைத்தொடர்ந்து, இந்த மசோதாவுக்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு நேற்று ஒப்புதல் அளித்தார். இதையடுத்து, இந்த மசோதா சட்டமானது.
இதன்படி, வினாத்தாள் கசிவில் தனிநபர் ஈடுபட்டால் அவருக்கு அதிகபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சிறை, 50 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும். இதுவே திட்டமிட்டு குழுவாக மோசடியில் ஈடுபட்டால் குறைந்தபட்சம் 7 முதல் 10 ஆண்டுகள் சிறையும், 10 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதிக்கவும் இந்தச் சட்டம் வழிவகை செய்கிறது.
இந்த முறைகேடு வழக்குகளை விசாரிக்க, சிறப்பு விரைவு நீதிமன்றங்கள் அமைக்கப்படும்; இரண்டு மாதங்களுக்குள் விசாரணை நடத்தி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வதுடன், மூன்று மாதங்களுக்குள் வழக்கை விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட திருத்தங்களும் இச்சட்டத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.