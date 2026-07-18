﻿ ஐரோப்பிய நாடுகள் செல்கிறார் ஜனாதிபதி முர்மு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:59 AM
புதுடில்லி: ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு, மால்டோவா, வடக்கு மாசிடோனியா மற்றும் ருமேனியா ஆகிய மூன்று ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கான பயணத்தை நாளை துவங்க உள்ளார்.
ஐரோப்பிய நாடுகளுடனான இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பை விரிவுபடுத்தும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு மூன்று நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.
அதில், மால்டோவா மற்றும் வடக்கு மாசிடோனியாவுக்கு இந்திய ஜனாதிபதி ஒருவர் செல்ல இருப்பது இதுவே முதன் முறை. அதே போல் ருமேனியாவுக்கு 30 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்திய ஜனாதிபதி ஒருவர் மேற்கொள்ளும் முதல் பயணம் இது.
இது குறித்து வெளியுறவு துறை செயலர் ஜார்ஜ் கூறியதாவது:
மூன்று ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கான ஜனாதிபதியின் பயணம் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நாளை துவங்கும் இந்த பயணம் 25ம் தேதி நிறைவடையும். மத்திய மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளுடனான இந்தியாவின் உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் ஜனாதிபதியின் இந்த பயணம் அமையும்.
மேலும், ஐரோப்பிய யூனியனுடனான இந்தியாவின் நீண்டகால ஒத்துழைப்புக்கு இது துணைபுரியும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.