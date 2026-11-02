நவம்பர் 5ம் தேதி நிடி ஆயோக்கின் புதிய தலைமையை சந்திக்கிறார் பிரதமர் மோடி!
நவம்பர் 5ம் தேதி நிடி ஆயோக்கின் புதிய தலைமையை சந்திக்கிறார் பிரதமர் மோடி!
ADDED : நவ 02, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:48 PM
புதுடில்லி: உலகளாவிய பொருளாதார நிச்சயமற்ற சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியில், நிடி ஆயோக்கின் புதிய தலைமையை பிரதமர் மோடி வரும் நவம்பர் 5ம் தேதி நேரில் சந்தித்துப் பேசுகிறார்.
புதிய உறுப்பினர்கள் மற்றும் துறைசார் வல்லுநர்கள் மேற்கொண்டு வரும் கொள்கை திட்டங்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் குறித்து பிரதமர் மோடி கேட்டறிய உள்ளார்.
2047ம் ஆண்டிற்குள் வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா என்ற இலக்கை அடைவதற்கான தொலைநோக்குப் பார்வைக்கு ஏற்ப இந்த ஆலோசனைகள் அமையும்.
அடுத்த நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் தயாரிப்புப் பணிகள், நாட்டின் உற்பத்தித் துறையை மேம்படுத்துதல், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதார சவால்களை எதிர்கொள்வது குறித்தும் விவாதிக்கப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நிடி ஆயோக் துணைத் தலைவர் அசோக் லாஹிரி, தலைமைச் செயல் அதிகாரி (சிஇஓ) அனுராக் ஜெயின் மற்றும் உறுப்பினர்கள் ராஜீவ் கௌபா, ஆர். பால சுப்பிரமணியம், ஜோரம் அனியா, கே. வி. ராஜு, எம். ஸ்ரீனிவாஸ், கோவர்தன் தாஸ் மற்றும் அபய் கரண்டிகர் ஆகியோர் மற்றும் நிடி ஆயோக்கின் பிற மூத்த அதிகாரிகளும் இந்தச் சந்திப்பில் கலந்து கொள்வார்கள்.