வாரணாசி கங்கை நதிக்கரையில் விமானப் படை சாகச நிகழ்ச்சி கண்டுகளித்தார் பிரதமர் மோடி
வாரணாசி கங்கை நதிக்கரையில் விமானப் படை சாகச நிகழ்ச்சி கண்டுகளித்தார் பிரதமர் மோடி
ADDED : அக் 25, 2026 08:20 PM
வாரணாசி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தன் லோக்சபா தொகுதியான வாரணாசிக்கு நேற்று சென்றிருந்த நிலையில், அங்கு பிரமாண்ட, `ரோடு ஷோ' எனப்படும் பேரணி நடத்தியதுடன், கங்கை நதிக் கரையில் விமானப் படை நடத்திய சாகசத்தையும் கண்டுகளித்தார்.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள வாரணாசி, பிரதமர் மோடியின் லோக்சபா தொகுதியாகும். இங்கு தொழில் முதலீடுகளை அதிகரித்து, உற்பத்தி துறையை வளர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், பல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் மோடி நேற்று வாரணாசிக்கு சென்றார். ராணுவ ஹெலிகாப்டர் மூலம் அரவிந்த் மில்ஸ் நிறுவனத்துக்குச் சென்ற அவர், அந்நிறுவனத்தின் புதிய ஆடை உற்பத்தி ஆலையை திறந்து வைத்தார்.
பின் அங்கிருந்து சாலை வழியாக கங்கையின் நமோ கரைக்கு சென்றார். அப்போது சாலையின் இருபுறமும் பிரதமர் மோடியை காண ஆயிரக்கணக்கான மக்களும், பா.ஜ.,வினரும் திரண்டிருந்தனர். காரின் வெளியே நின்று அவர்களை பார்த்து கையசைத்தப்படி சென்றார்.
இந்திய விமானப்படையின் 94வது ஆண்டு விழாவையொட்டி, வாரணாசி நமோ கரையில் ‘விங்ஸ் ஓவர் கங்கை’ என்ற பெயரில் வான் சாகச நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்துடன் பிரதமர் மோடி பங்கேற்றார்.
விமானப் படையைச் சேர்ந்த தேஜஸ் போர் விமானம், இலகுரக போர் ஹெலிகாப்டர் ‘பிரசாந்த்’, ஐ.எல்.-76, ஐ.எல்.-78, சி-295, ஏ.என்.-32 உள்ளிட்ட விமானங்களும், சுகோய் -– 30., ரபேல் உள்ளிட்ட முன்னணி போர் விமானங்களும் சாகச நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்றன.
இந்திய கடற்படை மற்றும் ராணுவத்தைச் சேர்ந்த விமானங்களும் பங்கேற்று முப்படைகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்தின.