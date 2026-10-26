மாநகராட்சி மருத்துவமனைகளுக்கு 98,500 ரேபிஸ் தடுப்பூசி கொள்முதல்: நிலைக்குழு ஒப்புதல் அளித்தது
மாநகராட்சி மருத்துவமனைகளுக்கு 98,500 ரேபிஸ் தடுப்பூசி கொள்முதல்: நிலைக்குழு ஒப்புதல் அளித்தது
UPDATED : அக் 26, 2026 09:12 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:08 PM
புதுடில்லி: மாநகராட்சியின் நான்கு மருத்துவமனைகள் மற்றும் 25 சுகாதார மையங்களுக்கு, 98,500 ரேபிஸ் தடுப்பூசி மருந்து வாங்க நிலைக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, டில்லி மாநகராட்சி நிலைக்குழு தலைவர் சத்யா சர்மா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
டில்லியில் விலங்குகளால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய மாநகராட்சி பல நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. நாய், பூனை, குரங்கு மற்றும் பிற விலங்குகள் கடித்து பாதிக்கப்படுவோருக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஆண்டுக்கு, 60,000 ரேபிஸ் தடுப்பூசி மருந்து தேவைப்படும் என்று மதிப்பிடப்பட்டு இருந்தது. இந்நிலையில், அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தேவையான, 1.20 லட்சம் ரேபிஸ் தடுப்பூசி மருந்து வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில், கடந்த மே மாதம் 21,500 தடுப்பூசி மருந்து வாங்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள, 98,500 ரேபிஸ் தடுப்பூசி மருந்து வாங்க நிலைக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
மாநகராட்சியின் நான்கு மருத்துவமனைகள் மற்றும் 25 சுகாதார மையங்களில் போதுமான அளவு ரேபிஸ் தடுப்பூசிகளை இருப்பு வைப்பதற்கும், தடுப்பூசி பற்றாக்குறையால் நோயாளிகள் சிகிச்சை பெறுவதில் சிரமத்தை தடுப்பதற்கும், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தேவையான மருந்தை கொள்முதல் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது.
அத்தியாவசிய தடுப்பூசி மருந்துகளை போதுமான அளவில் கையிருப்பில் வைத்திருப்பது, நோயாளிகளுக்கு தாமதமின்றி மருத்துவ உதவி கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.