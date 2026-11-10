ஈ.வெ.ரா., நூலக போலி புத்தகங்கள் கொள்முதல் சர்ச்சை: 10 கேள்விகள் எழுப்புகிறார் எழுத்தாளர் சோ.தர்மன்
ஈ.வெ.ரா., நூலக போலி புத்தகங்கள் கொள்முதல் சர்ச்சை: 10 கேள்விகள் எழுப்புகிறார் எழுத்தாளர் சோ.தர்மன்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:41 AM
ADDED : நவ 10, 2026 01:31 AM
UPDATED : நவ 10, 2026 05:41 AM ADDED : நவ 10, 2026 01:31 AM
கோவை: கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்துக்கு போலி புத்தகங்கள் கொள்முதல் தொடர்பாக எழுந்துள்ள சர்ச்சையை தொடர்ந்து, 10 கேள்விகளை, சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சோ.தர்மன் எழுப்பியுள்ளார்.
அவரது பதிவு முழு விபரம்:
கோவையில் புதிதாக உருவான நுாலகத்துக்கு 'அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ்' பதிப்பகங்கள் அச்சிட்ட புத்தகங்கள் அனுப்பியது குறித்து எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் எழுதிய கட்டுரை குறித்து தமிழக முதல்வரும், கல்வி அமைச்சரும் பேசியிருக்கின்றனர்; நல்லது. இந்த சர்ச்சை வெறும் பனிமலையின் முனை மட்டுமே.
தமிழகத்தின் வாசிப்பு சூழலையும், நுாலகத்துறையையும் உண்மையாகவே நேசிக்கும் ஒரு எழுத்தாளனாக, அரசுக்கும், தேர்வு குழுவுக்கும் சில கேள்விகளை முன்வைக்கிறேன். இதற்கான பதில்கள் சொல்லப்பட வேண்டும்.
1. எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் ஒரு பேராசிரியர். அவரும், அவருடைய மனைவியும், 'காலச்சுவடு பிரைவேட் லிமிடெட்' நிறுவனத்தில் முதலீட்டாளர்கள். ஒரு தனியார் பதிப்பகத்தில் நிதி முதலீடு செய்திருப்பவர், அரசு புத்தக தேர்வு குழுவில் உறுப்பினராக இடம் பெறலாமா? அப்படி இடம் பெற்றிருந்தால், அவர் மூலம் அந்த தனியார் பதிப்பகத்தின் எத்தனை தலைப்புகள் தேர்வாகி அரசு நுாலகங்களுக்குள் சென்றுள்ளன?
2. காலச்சுவடு பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் வேறு யாரெல்லாம் முதலீடு செய்திருக்கின்றனர்? அவர்களில் யாரெல்லாம் தி.மு.க., அரசின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட புத்தக தேர்வு குழுக்களிலோ அல்லது கொள்கை முடிவு எடுக்கும் அமைப்புகளிலோ இடம் பெற்றிருந்தனர்?
3. பாரதி புத்தகாலயம், நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் நேரடி அரசியல் பின்னணி கொண்டவை. கடந்த காலத்தில் தி.மு.க., ஆட்சியில் இந்த குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அரசு புத்தக கொள்முதல் உத்தரவுகளின் மொத்த மதிப்பு எவ்வளவு?
4. வெளிப்படையான புத்தக கொள்முதல் கொள்கை என்று பேசப்படுகிறதே, அப்படியானால் எந்தெந்த பதிப்பகத்திடம் எவ்வளவு தொகைக்கு, எத்தனை புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளன என்ற பட்டியலை அரசு ஏன் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுவதில்லை?
5. திடீர் திடீரென ஆங்கில புத்தக கொள்முதல், மொழி பெயர்ப்பு புத்தகங்கள் கொள்முதல் என்று முடிவுகளை மாற்றுவதும், அதை பற்றி பதிப்பாளர்களிடம் எவ்வித முன்னறிவிப்போ, வெளிப்படைத்தன்மையோ இன்றி மறைமுகமாகச் செயல் படுவதும் ஏன்?
6. மத்திய அரசின் 'சமக்ர சிக் ஷா' ஒருங்கிணைந்த திட்டம் மூ லம் கமுக்கமாக புத்தக கொள்முதல் உத்தரவுகளை பெற்ற அந்த பதிப்பகங்கள் யார் யார்? இந்த உத்தரவுகளை வழங்கிய அதிகாரிகள் யார்? மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி, இந்த கொள்முதல் உத்தரவுகளை ஏன் இதுவரை இணையதளத்தில் வெளிப்படையாக பதிவேற்றவில்லை?
7. சென்னை பன்னாட்டு புத்தகக் காட்சி என்ற பெயரில் குறிப்பிட்ட சிலர் அடங்கிய குழு பெரும் தொகையை மானியமாகவும், அரசு நிதியாகவும் பெறுகிறதே... இவர்களின் பின்னணி என்ன? இவர்கள் மற்றும் இவர்கள் சார்ந்த நிறுவனங்கள் பெற்ற நுாலகக் கொள்முதல் உத்தரவுகளின் மதிப்பு என்ன?
8. கலைஞர் மருத்துவ நுால் மொழி பெயர்ப்பு திட்டத்தில், மருத்துவ நுால்களை தமிழில் மொழி பெயர்ப்பதற்காக பல கோடி கள் ஒதுக்கப்பட்டனவாமே! இதுவரை எத்தனை மருத்துவ புத்தகங்கள் அச்சாகி வெளிவந்திருக்கின்றன? அந்தப் புத்தகங்கள் பொதுமக்களின் விற்பனைக்கு கிடைக்கிறதா? கிடைக்கவில்லை என்றால், ஒதுக்கப்பட்ட கோடிக் கணக்கான மக்கள் பணம் எங்கே போனது?
9. வெளிப்படை புத்தக கொள்முதல் என்ற பெயரில் ஒவ்வொரு பதிப்பகத்திடமும் 4 அல்லது 5 பிரதிகள் மட்டுமே வாங்கும் நிலை ஏன் நீடிக்கிறது? பதிப்பாளர்கள் இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கும்போது, கம்ப்யூட்டருக்குள் மறைந்திருக்கும் இந்த வெளிப்படையற்ற நடை முறைகளையும், விதிகளையும் சாதாரணப் பதிப்பாளர்கள் எப்படி அறிந்துகொள்வது?
10. பதிப்புரிமை அற்ற புத்தகங்களை தாங்களே அச்சிட்டு வெளியிட்டு விற்பனையாக காட்டும் தமிழ்நாடு பாடநுால் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் அசல் விற்பனை கணக்கு என்ன? இதில் அரசுக்கு வந்த வருவாய் எவ்வளவு, அரசு நுாலகங்களுக்கு அள்ளித் தரப்பட்ட தள்ளுபடி கணக்குகள் என்ன?
புத்தக கொள்முதல் என்பது ஏதோ சில பதிப்பகங்களும், அதிகாரிகளும், தேர்வு குழு உறுப்பினர்களும் சேர்ந்து நடத்தும் வியாபாரம் அல்ல. அது, மக்களின் வரிப்பணத்தில், தலைமுறை களுக்கான வாசிப்பை உருவாக்கும் அறப்பணி.
அரசு உடனடியாக இதில் தலையிட்டு, அனைத்து கொள்முதல் பட்டியல்களையும், வெளிப்படையற்ற கணக்குகளையும் வெள்ளை அறிக்கையாக வெளியிட வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.