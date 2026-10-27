மாணவர் சங்க தேர்தல் நடத்துவதாக அறிவித்தும் ஜாமியா மிலியா பல்கலையில் போராட்டம் நீடிப்பு
மாணவர் சங்க தேர்தல் நடத்துவதாக அறிவித்தும் ஜாமியா மிலியா பல்கலையில் போராட்டம் நீடிப்பு
ADDED : அக் 27, 2026 04:11 PM
புதுடில்லி: மாணவர் சங்க தேர்தல் நடத்துவதாக அறிவித்தும், ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலை மாணவர் சங்கத்தை மீண்டும் அமைக்கக் கோரி மாணவர்கள் நடத்தும் போராட்டம், 16வது நாளாக நேற்றும் தொடர்ந்தது.
டில்லி, ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலையில் மாணவர் சங்க தேர்தல் கடைசியாக, 2006ம் ஆண்டு நடந்தது. இந்நிலையில், பல்கலை மாணவர் சங்கத் தேர்தலை மீண்டும் நடத்தக் கோரி, அக்., 12ம் தேதி முதல் மாணவர்கள் காலவரையற்ற போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். பல்கலையின் முன்னாள் மாணவர்கள், கலைஞர்கள், வழக்கறிஞர்கள் உட்பட பலர் இந்தப் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். இந்திய தேசிய மாணவர் சங்கம், அனைத்திந்திய மாணவர் கூட்டமைப்பு, இந்திய மாணவர் கூட்டமைப்பு உள்ளிட்ட மாணவர் சங்கங்களும் ஜாமியா மிலியா மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
இந்நிலையில், ‘மாணவர் சங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் மாணவர் சங்கத் தேர்தல் நடத்தப்படும்’ என, ஜாமியா மிலியா இஸ்லாமியா பல்கலை, நேற்று முன் தினம் அறிவித்தது. ஆனாலும், மாணவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட மறுத்து, 16வது நாளாக நேற்றும் போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மாணவர்களில் ஒருவரான ரேஹான்கான் கூறுகையில், “எங்கள் முதன்மையான கோரிக்கை, மாணவர் சங்கத் தேர்தலை மீண்டும் நடத்த வேண்டும். அதற்கு, தேர்தலுக்கான ஒரு தேதியை அறிவிக்க வேண்டும் என்பதுதான். ஆனால், தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை. எனவே, தேதி அறிவிக்கும் வரை எங்கள் போராட்டம் தொடரும்,’’ என்றார்.
இதற்கிடையில், பல்கலைக்கழக நிர்வாகம், ரேஹான் கானுக்கு அனுப்பியுள்ள உத்தரவில், ‘பல்கலை வளாகத்தில் அமர்ந்து போராட்டம் நடத்த கூடாது. அந்த இடத்திலிருந்து உடனே மாணவர்கள் வெளியேற வேண்டும். இல்லையெனில் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என, எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்வியாளர் சித்திகுர் ரஹ்மான் கித்வாய், கல்வியியலாளர் சையதா ஹமீத் மற்றும் ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா பல்கலை முன்னாள் மாணவி சமீனா மிஷ்ரா ஆகியோர் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
பல்கலை மாணவர்கள் தங்கள் கருத்துகளை முன்வைக்கவும், பல்கலை விவகாரங்களில் பங்கேற்கவும், வளாக நிர்வாகத்தில் ஆக்கபூர்வமாக செயல்களில் ஈடுபடவும் ஒரு பிரதிநிதித்துவ தளம் இருக்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் பல்கலை நிர்வாகம் மாணவர்களுடன் வெளிப்படையான விவாதம் நடத்த வேண்டும். தற்போதைய முட்டுக்கட்டையை தீர்க்க உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க முன்வர வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களின் போராட்டத்தை முன்னிட்டு, 24ம் தேதி முதல் அனைத்து வகுப்புகளும், ‘ஆன் – லைன்’ வாயிலாக நடத்தப்படுகிறது. நவம்பர் 8-ம் தேதி வரை, ‘ஆன் – லைன்’ வகுப்புகள் தொடரும் எனவும், ஜாமியா மிலியா பல்கலை அறிவித்துள்ளது.