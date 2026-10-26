பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக பேசிய ‘மாஜி’ முதல்வர் பரூக்கை கண்டித்து ஜம்முவில் வெடித்தது போராட்டம்
பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக பேசிய ‘மாஜி’ முதல்வர் பரூக்கை கண்டித்து ஜம்முவில் வெடித்தது போராட்டம்
ADDED : அக் 26, 2026 09:38 PM
ஜம்மு: ‘காஷ்மீரிகளை பாகிஸ்தான் தான் பாதுகாக்கிறது’ என, கருத்து தெரிவித்த ஜம்மு – காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வரும், ஆளும் தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் நிறுவனருமான பரூக் அப்துல்லாவை, 89, கண்டித்து, ஜம்முவின் பல்வேறு இடங்களில் இன்று (அக்.,26) போராட்டம் நடந்தது.
யூனியன் பிரதேசமான ஜம்மு -– காஷ்மீரில், முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா தலைமையில் தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. இங்குள்ள பாரமுல்லா மாவட்டத்தில், சமீபத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய, அக்கட்சியின் நிறுவனரும், முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லாவின் தந்தையுமான பரூக் அப்துல்லா, ‘சர்வதேச அரங்குகளில் காஷ்மீர் விவகாரத்தை பாக்., தொடர்ந்து எழுப்பி வருகிறது. அந்நாடு தான் நம்மை பாதுகாக்கிறது. மத்திய அரசு கண்டுகொள்வதே இல்லை’ என்றார்.
இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், பரூக் அப்துல்லாவை கண்டித்து, ஜம்முவின் பல்வேறு இடங்களில், பா.ஜ., ராஷ்ட்ரீய பஜ்ரங் தளம், விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத், பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தேசிய முன்னணி உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில், நேற்று போராட்டம் நடந்தது. பரூக் அப்துல்லாவுக்கு எதிராக முழுக்கங்கள் எழுப்பிய போராட்டக்காரர்கள், அவரது உருவ பொம்மைகளை எரித்தனர்.
ஜம்மு – காஷ்மீர் பா.ஜ., தலைவரும், ராஜ்யசபா எம்.பி.,யுமான சத் சர்மா கூறுகையில், ‘‘பாகிஸ்தானுக்கு வக்காலத்து வாங்கிய பரூக் அப்துல்லா, நாட்டு மக்களிடம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். இல்லை எனில், பாகிஸ்தானுக்கு குடிபெயர்வதே அவருக்கு சிறந்ததாக இருக்கும்,’’ என்றார்.
பா.ஜ., நிர்வாகி சக்தி ராஜ் பரிஹார் கூறுகையில், ‘‘பரூக் அப்துல்லா மீது தேச துரோக சட்டத்தின் கீழ் முதல் தகவலறிக்கை பதிவு செய்து, அவரை கைது செய்ய வேண்டும்,’’ என்றார்.