ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் பெருமையான தருணம்; மோடிக்கு ரஷ்ய அதிபர் பாராட்டு குறித்து பாஜ பெருமிதம்
ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் பெருமையான தருணம்; மோடிக்கு ரஷ்ய அதிபர் பாராட்டு குறித்து பாஜ பெருமிதம்
ADDED : அக் 02, 2026 05:15 PM
ADDED : அக் 02, 2026 05:15 PM
புதுடில்லி: உலக அமைதிக்கான பிரதமர் மோடியின் முயற்சிகளை ரஷ்ய அதிபர் புடின் பாராட்டியிருப்பது ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் பெருமைக்குரிய தருணமாகும் என பாஜ தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து பாஜவின் தேசிய செய்தி தொடர்பாளர் சம்பித் பத்ரா கூறியதாவது: உலக அமைதிக்கான பிரதமர் மோடியின் முயற்சிகளை ரஷ்ய அதிபர் புடின் பாராட்டியிருப்பது ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் பெருமைக்குரிய தருணமாகும்.
உலகம் முழுமைக்கும் அமைதி மற்றும் அகிம்சை செய்தியைப் பரப்பிய மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளன்று இக்கருத்து வெளிவந்துள்ளது; மோடியின் தலைமையின் கீழ், இன்று இந்தியா உலக அமைதிக்கான மிகவும் நம்பகமான குரலாக உருவெடுத்துள்ளது என்பதை இது உணர்த்துகிறது.
போர், பதற்றம் மற்றும் நிலையற்ற தன்மை நிலவும் இக்காலகட்டத்தில், போர்க்களத்தில் அல்லாமல் பேச்சுவார்த்தை மற்றும் ராஜதந்திரத்தின் மூலமே தீர்வுகள் காணப்பட வேண்டும் என்ற செய்தியை மோடி உலகிற்கு எடுத்துரைத்துள்ளார். உலகளாவிய மோதல்கள் அல்லது பேரிடர்களை எதிர்கொள்ளும்போதெல்லாம், மோடியின் தலைமையிலான இந்தியா தொடர்ந்து உதவிகளை வழங்குவதில் முன்னிற்கிறது;
இதன் விளைவாக, உலகமே ஒரு குடும்பம் என்ற நமது பாரம்பரியம் உலக அரங்கில் புதிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுள்ளது.எந்தவொரு உலகளாவிய நெருக்கடியிலும் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு இன்று முக்கியத்துவம் பெறுகிறது; மேலும், மோடி கூறுவதை உலகம் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கிறது. இவ்வாறு சம்பித் பத்ரா கூறியுள்ளார்.