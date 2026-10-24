60 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் பஞ்சாப் முதல்வர் பெருமிதம்
60 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் பஞ்சாப் முதல்வர் பெருமிதம்
ADDED : அக் 24, 2026 03:47 PM
சண்டிகர்: “பஞ்சாபில் காரிப் பருவத்துக்கான நெல் கொள்முதல் அக்டோபர் 1-ம் தேதி தொடங்கியதிலிருந்து இதுவரை, 60.50 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, விவசாயிகளுக்கு, 24 மணி நேரத்தில் பணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது,” என, பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான் கூறினார்.
ராஜ்புரா தானிய மார்க்கெட்டில் நெல் கொள்முதல் பணிகளை இன்று (அக்.,24) ஆய்வு செய்த முதல்வர் பகவந்த் மான், விவசாயிகள் மற்றும் கமிஷன் ஏஜென்டுகளுடன் உரையாடினார். அதன் பின், நிருபர்களிடம் பகவந்த் மான் கூறியதாவது:
பஞ்சாபில் காரிப் பருவ நெல் கொள்முதல் அக்., 1ம் தேதி தொடங்கியது. கடந்த, 22ம் தேதி வரை மாநிலம் முழுதும் 62.7 லட்சம் டன் நெல் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. அதில், 60.50 லட்சம் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, விவசாயிகளுக்கு, 12,969 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது. கொள்முதல் செய்த, 24 மணி நேரத்துக்குள் விவசாயிகளுக்கு பணம் வழங்கப்படுகிறது.
தானியங்களை ஓரிடத்திலிருந்து மற்ற இடங்களுக்குக் கொண்டு செல்ல சிறப்பு ரயில்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. மார்க்கெட்டுகளில் நெல் மூடைகளை பாதுகாப்பாக வைக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
விவசாயிகள் கொண்டு வரும் நெல், எந்த தாமதமுமின்றி கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மாநிலம் முழுதும் நெல் கொள்முதல் சுமுகமாக நடந்து வருகிறது. பரித்கோட், சங்ரூர் மற்றும் குருதாஸ்பூர் பகுதிகளில் பாசுமதி நெல் உற்பத்தி சிறப்பாக உள்ளது. பாசுமதி விவசாயிகளுக்கு நல்ல விலை கிடைப்பதுடன், அதிக விளைச்சல் கிடைத்துள்ளதால் அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
கால்வாய் நீர் மண்ணுக்கு தேவையான சத்துக்களையும் வண்டல் மண்ணையும் கொண்டு வந்து, மண்ணின் வளத்தை மேம்படுத்துகிறது. பஞ்சாபில் இந்த ஆண்டு மழைப்பொழிவு குறைவாக இருந்தபோதிலும், கால்வாய் நீர் போதுமான அளவில் வழங்கப்பட்டதால், நிலத்தடி நீர் பயன்பாடு குறைந்துள்ளது. பஞ்சாப் தனது மதிப்புமிக்க நிலத்தடி நீர் வளங்களைப் பாதுகாத்து வருவது மிகுந்த பெருமைக்குரிய விஷயம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.