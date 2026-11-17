இந்தியாவுக்கு எதிராக இத்தாலி கட்சியை பேச வைத்த ராகுல்!
இந்தியாவுக்கு எதிராக இத்தாலி கட்சியை பேச வைத்த ராகுல்!
UPDATED : நவ 17, 2026 12:08 AM
ADDED : நவ 17, 2026 12:03 AM
UPDATED : நவ 17, 2026 12:08 AM ADDED : நவ 17, 2026 12:03 AM
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாதில் நடந்த மாநாட்டில், நம் நாட்டுக்கு எதிராக, ஐரோப்பிய சோஷியலிச கட்சியை பேச வைத்து, லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் கைத்தட்டி ரசித்தது மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சூழலில், 'ஜனநாயகம் குறித்து இந்தியாவுக்கு நீங்கள் பாடம் எடுக்காதீர்கள்' என, ஐரோப்பிய சோஷியலிச கட்சிக்கு, இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனி கூட்டணி கட்சித் தலைவர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
நாடு முழுதும் நடந்த வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி தொடர்பாக, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்ததாக சர்ச்சை வெடித்தது. இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்த காங்கிரஸ், திரிணமுல் காங்., சமாஜ்வாதி அடங்கிய, 'இண்டி' கூட்டணி கட்சிகள், ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. 'ஓட்டு திருட்டு' என்றெல்லாம் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், காங்கிரஸ் முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி ஆட்சியில் உள்ள தெலுங்கானா தலைநகர் ஹைதராபாதில் அக்கட்சி சார்பில், 'பாரத் மாநாடு' என்ற பெயரில், கடந்த 13 மற்றும் 14ம் தேதிகளில் கூட்டம் நடந்தது. இதில், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உள்ள பல்வேறு நாடுகளின் இடதுசாரி மற்றும் சமூக ஜனநாயக கட்சிகளை உள்ளடக்கிய பன்னாட்டு அரசியல் கூட்டமைப்பான, ஐரோப்பிய சோஷியலிச கட்சியின் பொதுச்செயலர் கியாகோமோ பிலிபெக்கும் பங்கேற்றார்.
இத்தாலியை சேர்ந்த கியாகோமோ பிலிபெக், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிக்கு எதிராக காங்கிரஸ் நடத்தி வரும் போராட்டங்களுக்கு இம்மாநாட்டில் வெளிப்படையாக ஆதரவு தெரிவித்தார். 'ஒரு நபர்; ஒரு ஓட்டு' என்ற ஜனநாயக கொள்கையை ராகுல் பாதுகாப்பதாகவும், இந்தியாவில் ஜனநாயகம் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருப்பதாகவும் விமர்சித்தார்.
கியாகோமோ பிலிபெக்கின் இந்த கருத்துக்கு, ஐரோப்பிய நாடான இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனி கட்சியுடன் கூட்டணியில் உள்ள போர்சா இத்தாலியா கட்சி துணை பொதுச்செயலர் டெபோரா பெர்காமினி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறுகையில், ''இந்தியாவில் 97 கோடி மக்கள் ஓட்டளிக்கும் உரிமையை பெற்றுள்ளனர். அப்படியான ஒரு தேசத்திற்கு ஜனநாயகம் பற்றி பாடம் எடுப்பது முறையற்றது. தனக்கென ஜனநாயக அமைப்புகள், சுதந்திரமான நீதித்துறையும் கொண்ட நாடு இந்தியா,'' என்றார்.
நம் நாட்டை விமர்சித்து கியாகோமோ பிலிபெக் பேசியபோது, மேடையில் இருந்த காங்கிரசை சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல், சிரித்தபடி கைத்தட்டினார். இது தொட்பான வீடியோ வெளியான நிலையில், வெளிநாட்டு தலைவர்களை அழைத்து வந்து நம் நாட்டை அவமதிப்பதாக ராகுல் மீது பா.ஜ.,வினர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
இது குறித்து பா.ஜ., மூத்த தலைவர் ஷாநவாஸ் ஹுசைன் கூறுகையில், ''நம் நாட்டின் உள்விவகாரங்களில் தலையிட எந்தவொரு வெளிநாட்டு தலைவருக்கும் உரிமை கிடையாது. உள்நாட்டு அரசியலுக்குள், வெளிநாட்டு தலைவர்களை காங்கிரஸ் இழுத்து வருகிறது,'' என குற்றஞ்சாட்டினார். நம் நாட்டின் ஜனநாயகத்தை, வெளிநாட்டு தலைவர்கள் கேலி செய்ய ராகுல் அனுமதித்துவிட்டார் என, தெலுங்கானா மாநில பா.ஜ., தலைவர் ராம்சந்தர் ராவும் விமர்சித்துள்ளார்.
சிரிப்பதை பார்த்திருக்கிறீர்களா?
ஒரு வெளிநாட்டவரால், இந்தியா அவமதிக்கப் படும்போது, யாராவது சிரிப்பதை, நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? இந்தியாவை அவமதிக்க, எந்த இந்தியர், வெளிநாட்டிற்குச் செல்கிறார் என்று, நான் கேட்கவில்லை.
- கிரண் ரிஜிஜு
மத்திய அமைச்சர், பா.ஜ.,