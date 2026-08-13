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பாஜவின் அரசியல் தத்துவம்: ராகுல் சாடல்

பாஜவின் அரசியல் தத்துவம்: ராகுல் சாடல்

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:50 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:50 PM

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புதுடில்லி: ''தங்களுக்கும், சிலருக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் இந்தியா மீது உத்தரவை திணிப்பதே பாஜவின் அரசியல் தத்துவம் ,'' என காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் கூறியுள்ளார்.

டில்லியில் அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது: டில்லியில் ஜந்தர் மந்தரில் என்ன நடந்தது என்றால், மாணவர்கள் தங்களை வெளிப்படுத்த விரும்பினார்கள். அவர்கள் வேதனையில் இருந்தனர்.ஆனால், அரசு அதற்கு அனுமதி மறுத்தது. ஜந்தர் மந்தரில் ஒழுங்குபடுத்தப்போகிறோம். உங்களுக்கு அனுமதி வழங்க முடியாது எனத் தெரிவித்தது.

உத்தரகண்டில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான பெண் ஒருவரின் தாயார் என்னை சந்தித்தார். அவர் எழுது கொண்டு தனது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முயற்சித்தார். ஆனால், அமைப்போ, உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தினால் குழப்பம் உருவாகும். அனுமதி வழங்க முடியாது எனத் தெரிவித்துவிட்டது.

பாஜவின் பணி மற்றும் அரசியல் தத்துவம் என்பது, தங்களுக்கும், குறிப்பிட்ட சிலருக்கும் பயன்பெறும் வகையிலான ஒரு கொள்கையை அமல்படுத்துவதே ஆகும். ஆனால், அதனை உடைத்து இந்தியா தானாவே தன்னை வெளிப்படுத்த வைப்பதே நமது பணி. இவ்வாறு ராகுல் கூறினார்.

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