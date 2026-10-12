உச்சநீதிமன்றம் நோக்கி இன்று ராகுல் பேரணி: டில்லியில் 6 மெட்ரோ நிலையங்கள் மூடல்
உச்சநீதிமன்றம் நோக்கி இன்று ராகுல் பேரணி: டில்லியில் 6 மெட்ரோ நிலையங்கள் மூடல்
UPDATED : அக் 12, 2026 04:34 PM
ADDED : அக் 12, 2026 06:53 AM
UPDATED : அக் 12, 2026 04:34 PM ADDED : அக் 12, 2026 06:53 AM
புதுடில்லி: தலைநகர் டில்லியில் உச்ச நீதிமன்றத்தை நோக்கி எதிர்க்கட்சிகளின் 'இண்டி' கூட்டணி, இன்று பேரணி நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, மத்திய டில்லி பகுதியில் உள்ள 6 முக்கிய மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் இன்று காலை 6 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் வழக்கமான அலுவலக பயணிகள், பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
போராட்டக் களம்:
தேர்தல் கமிஷன் மற்றும் வாக்குப்பதிவு விவகாரங்களை முன்னிறுத்தி, 'இண்டி' கூட்டணியைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தை நோக்கி இன்று பிரம்மாண்ட பேரணி நடத்த அழைப்பு விடுத்துள்ளன. மதியம் கன்னாட் பிளேஸ் - பாராகம்பா சாலை சந்திப்பில் ஒன்று கூடி பேரணியாகச் செல்ல திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு கெடுபிடி:
போராட்டக்காரர்கள் பெருமளவில் கூடுவதைத் தடுக்கும் வகையிலும், சட்டம்-ஒழுங்கை பாதுகாக்கும் வகையிலும் டில்லி போலீசாரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் எதிரொலியாக, மத்திய டில்லி வழித்தடத்தில் உள்ள 6 முக்கிய மெட்ரோ நிலையங்களில் காலை 6 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை பயணிகள் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் வாயில்கள் அடைக்கப்பட்டு, சேவை முடக்கப்பட்டுள்ளது. ரயில் மாறும் வசதிகள் மட்டும் வழக்கம் போல செயல்படும் என மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
பயணிகள் திண்டாட்டம்:
திங்கட்கிழமை காலை வேலைக்குச் செல்வோர் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் பலரும் மெட்ரோ நிலையங்கள் மூடப்பட்டதால் மாற்று வழித்தடங்களை நாட வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர். மத்திய டில்லிக்கு வரும் பயணிகள் இந்த கட்டுப்பாடுகளை கவனத்தில் கொண்டு பயணத்தை திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. டில்லி முழுவதும் கூடுதல் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு தீவிர கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.