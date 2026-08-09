மகளிர் இட ஒதுக்கீடு விவகாரம்: ராகுல் - ரிஜிஜு வார்த்தை போர்
மகளிர் இட ஒதுக்கீடு விவகாரம்: ராகுல் - ரிஜிஜு வார்த்தை போர்
ADDED : ஆக 09, 2026 02:40 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 02:40 AM
புதுடில்லி: மகளிர் இட ஒதுக்கீடு, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாக்கள் தொடர்பாக, காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுலுக்கும், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த பார்லி., விவகார அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜுவுக்கும் சமூக ஊடகத்தில் வார்த்தை மோதல் நிலவியது.
'இன்ஸ்டாகிராம்' சமூக ஊடகத்தில், சமீபத்தில் வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல், பெண்களை மீண்டும் உரையாடலில் பங்கேற்க செய்யவும், அவர்கள் விரும்பியதை செய்ய அனுமதிக்கவும் வேண்டியதன் அவசியத்தை பற்றி பேசினார்.
இதற்கு பதிலளித்த பார்லி., விவகார அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, 'இது, காங்கிரசிடம் இருந்து வந்த ஒரு நேர்மறையான செய்தியாக தெரிகிறது.
'பெண்களுக்கு ஆதரவான மனநிலையில், ராகுலிடம் இருந்து வெளிப்படையான மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை காங்., தற்போது நிபந்தனையின்றி ஆதரிக்கும் என, நம்புகிறேன்' என்றார்.
இதற்கு பதிலளித்த ராகுல், 'கிரண் ரிஜிஜு அவர்களே... உங்களை விட இது வேறு யாருக்கு நன்றாக தெரியும். காங்கிரசின் முழு ஆதரவுடன், 2023லேயே மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது.
'மூன்று ஆண்டுகளாகியும் இதுவரை ஏன் அந்த சட்டத்தை அமல்படுத்தவில்லை? தற்போது, எதற்காக அந்த சட்டத்தை தொகுதி மறுவரையறையுடன் தேவையில்லாமல் இணைக்கிறீர்கள்? எந்த நிபந்தனையுமின்றி, மகளிர் இட ஒதுக்கீடு சட்டம் - 2023ஐ உடனடியாக அமல்படுத்துங்கள்' என்றார்.
இதற்கு விளக்கமளித்த கிரண் ரிஜிஜு, 'ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் கணிசமான நேரத்தை எடுக்கும்.
இதனால், 2034 லோக்சபா தேர்தல் வரை மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்தப்படுவது தாமதமாகலாம். 2029 லோக்சபா தேர்தலிலிருந்தே இட ஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமானால், 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அடிப்படையில், விரைவில் தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொள்ள வேண்டும்' என்றார்.