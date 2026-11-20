ஜின்பிங், டிரம்ப், புடின் சந்திப்பை குறிப்பிட்டு பிரதமரை சாடிய ராகுல்
ஜின்பிங், டிரம்ப், புடின் சந்திப்பை குறிப்பிட்டு பிரதமரை சாடிய ராகுல்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:05 PM
UPDATED : நவ 20, 2026 06:07 PM ADDED : நவ 20, 2026 06:05 PM
புதுடில்லி: ‘மத்தியில் காங்., ஆட்சியில் இருந்திருந்தால், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப், சீன அதிபர் ஷீ ஜின்பிங், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் ஆகியோர் பங்கேற்ற முத்தரப்பு பேச்சில், இந்திய பிரதமரும் பங்கேற்றிருப்பார்’ என, காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் விமர்சித்துள்ளார்.
நம் அண்டை நாடான சீனாவின் ஷென்சென் நகரில், சீனா – அமெரிக்கா – ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளின் முத்தரப்பு பேச்சு நேற்று முன்தினம் நடந்தது. இதில், சீன அதிபர் ஜின்பிங், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், ரஷ்ய அதிபர் புடின் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
இந்நிலையில், ஜின்பிங், டிரம்ப், புடின் ஆகியோர் ஒன்றாக அமர்ந்து பேச்சு நடத்திய புகைப்படத்தை, சமூக வலைதளத்தில் நேற்று பகிர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல், ‘மத்தியில் காங்., ஆட்சியில் இருந்திருந்தால், இந்திய பிரதமரும் இந்த மேஜையில் அமர்ந்திருப்பார். நாட்டின் நலனில் சமரசம் செய்த ஒரு பிரதமரால் ஒருபோதும் இந்த மேஜையில் அமர முடியாது’ என, பிரதமர் மோடியை மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.
இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து, பா.ஜ., தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் பிரதீப் பண்டாரி கூறியதாவது:
பாக்., மீது ராகுலுக்கு ஏன் இவ்வளவு காதல்? ஒவ்வொரு சர்வதேச மேடையிலும் பாக்., ரசிகராகவே அவர் நடந்து கொள்கிறார். நம் நாட்டின் அமைதி முயற்சிகளை ரஷ்யா – உக்ரைன் நாடுகள் அங்கீகரித்ததையும், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து ஈரான் நமக்கு விலக்கு அளித்ததையும் பாக்., மீதான காதலால் அவர் மறந்துவிட்டார்.
பயங்கரவாத நாடான பாக்., மீதான ராகுலின் காதல் தான், மத்தியில் காங்., ஆட்சியில் இருந்த போது, நாட்டின் இறையாண்மையை சமரசம் செய்ய வைத்தது. மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதலுக்குப் பின், பாக்., மீது தாக்குதல் நடத்த விடாமல் தடுத்தது.
இவ்வாறு அவர் சாடினார்.