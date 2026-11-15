வன அதிகாரி வீட்டில் ரெய்டு ரூ. 7.6 கோடி சொத்து பறிமுதல்
வன அதிகாரி வீட்டில் ரெய்டு ரூ. 7.6 கோடி சொத்து பறிமுதல்
UPDATED : நவ 15, 2026 06:02 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:00 PM
UPDATED : நவ 15, 2026 06:02 PM ADDED : நவ 15, 2026 06:00 PM
போபால்: மத்திய பிரதேசத்தின் சத்புரா புலிகள் காப்பகத்தின் துணை இயக்குனர் சஞ்சீவ் குமார் சர்மாவின் வீடு உட்பட பல இடங்களில் லோக் ஆயுக்தா சிறப்பு போலீஸ் படையினர் நடத்திய சோதனையில், தங்கம், வெள்ளி, சொகுசு கார்கள் உட்பட, 7.6 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மத்திய பிரதேசத்தில் முதல்வர் மோகன் யாதவ் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்குள்ள சத்புரா புலிகள் காப்பகத்தின் துணை இயக்குனராக சஞ்சீவ் குமார் சர்மா உள்ளார். இவர், விரைவில் இந்திய வனப்பணி அதிகாரியாக பதவி உயர்வு பெற இருந்த நிலையில், தன் மனைவி மற்றும் பினாமி பெயரில் சட்டவிரோதமாக சொத்துக்கள் சேர்த்ததாக புகார் எழுந்தது.
இது தொடர்பாக, மாநில லோக் ஆயுக்தா சிறப்பு போலீஸ் பிரிவு வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது. நீதிமன்றத்தின் அனுமதியுடன் மத்திய பிரதேசத்தின் பச்மரி, சிந்த்வாரா ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள அவரது வீடு மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமான நபர்களின் வீடுகளிலும் ஒரே நேரத்தில் லோக் ஆயுக்தா பிரிவு போலீசார் நேற்று முன்தினம் சோதனை நடத்தினர்.
இந்தச் சோதனையில், 3.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 2.5 கிலோ தங்க நகைகள், 2.94 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 1.6 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள், 26 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம், 31 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சொகுசு கார்கள் மற்றும் பைக்குகள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இதுதவிர, மட்குலி பகுதியில், 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொகுசு ரிசார்ட், பச்மரியில் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொகுசு வீடு ஆகியவற்றின் ஆவணங்கள், நிலம் வாங்கி விற்றது தொடர்பான 28 ஆவணங்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் உட்பட, 7.6 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.