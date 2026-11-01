36 சொகுசு வீடுகளை ரூ.5.52 கோடிக்கு வாங்கிய ஐ.ஏ.எஸ்., – ஐ.பி.எஸ்., தம்பதி: விசாரைணக்கு ராஜஸ்தான் அரசு உத்தரவு
36 சொகுசு வீடுகளை ரூ.5.52 கோடிக்கு வாங்கிய ஐ.ஏ.எஸ்., – ஐ.பி.எஸ்., தம்பதி: விசாரைணக்கு ராஜஸ்தான் அரசு உத்தரவு
UPDATED : நவ 01, 2026 04:14 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:14 PM
ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில், தொழில் துறை கூடுதல் தலைமை செயலராக பணியாற்றிய மூத்த ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி ஷிகர் அகர்வால், தன் அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி, தனியார் சொகுசு விடுதி நிறுவனத்திற்கு சலுகைகள் வழங்கியதாகவும், சந்தை மதிப்பை விட மிகக் குறைந்த விலையில், தன் குடும்பத்தினர் பெயரில், 36 சொகுசு வீடுகளை வாங்கியதாகவும் எழுந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து, மாநில ஊழல் தடுப்பு பிரிவு விரிவான விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.
ராஜஸ்தானில் முதல்வர் பஜன்லால் சர்மா தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு, ‘கோயல் பேஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்’ என்ற தனியார் நிறுவனம், ‘அனந்தா’ என்ற வணிக பெயரில் நட்சத்திர சொகுசு விடுதிகளை நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், தொழில் துறை கூடுதல் தலைமை செயலராக பணியாற்றிய ஷிகர் அகர்வால், முன்னதாக, உதய்பூர் மாவட்ட கலெக்டர், மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத் தலைவர் போன்ற உயர் பதவிகளை வகித்த போது, இந்நிறுவனத்தின் கட்டுமான நிபந்தனைகளில் தளர்வுகள் அளித்தது, கட்டாய சான்றிதழ்களை சரிபார்க்காமல் அனுமதிகள் வழங்கியது மற்றும் விதிகளுக்கு மாறாக சிறப்பு நிதி சலுகை தொகுப்புகளை வழங்கியது, விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
கடந்த மார்ச் 27ல், கோயல் பேஷன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு ராஜஸ்தான் நிதித்துறை சிறப்பு சலுகை தொகுப்பை அனுமதித்த அதே நாளில், ஷிகர் அகர்வால் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் பெயரில், 20 சொகுசு வீடுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்ததும் கண்டறியப்பட்து.
உதய்பூர், அல்வார் ஆகிய இரண்டு முக்கிய நகரங்களில் உள்ள அனந்தா ரிசார்ட்டுகளில், சந்தை மதிப்பை விட மிக மலிவான விலையில் சொகுசு வீடுகளை ஷிகர் அகர்வால் குடும்பத்தினர் வாங்கி உள்ளனர். உதய்பூரின் புஜ்தா பகுதியில், ஷிகர் அகர்வால் பெயரில், 10; அவரது மனைவியும், கூடுதல் டி.ஜி.பி., அந்தஸ்தில் உள்ள ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரியுமான பிரஷாகா மாத்துார் பெயரில், 10 சொகுசு வீடுகளும் வாங்கப்பட்டுள்ளன.
ஒரு வீடு, 15 லட்சம் ரூபாய் என்ற மலிவான விலையில் வாங்கப்பட்டு, மொத்தம், 3 கோடி ரூபாய் மதிப்புக்கு பத்திரப்பதிவு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அல்வாரின் அஜப்கர் பகுதியில், 16 சொகுசு வீடுகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில், ஷிகர் அகர்வால் மற்றும் பிரஷாகா மாத்துார் பெயரில் தலா நான்கு வீடுகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன.
இத்தம்பதியின் இரண்டு மகன்கள் பெயரிலும், தலா இரண்டு வீதம் நான்கு வீடுகள் வாங்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த, 16 வீடுகளின் மொத்த பத்திரப்பதிவு மதிப்பு, 2.52 கோடி ரூபாய். 36 சொகுசு வீடுகளும், 5.52 கோடி ரூபாய் என்ற மலிவான விலைக்கு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
வீடுகளை தங்களின் பெயரில் பதிவு செய்த கையோடு, அவற்றை விற்ற கோயல் பேஷன்ஸ் நிறுவனத்திற்கே நீண்டகால குத்தகைக்கு ஷிகர் அகர்வாலின் குடும்பத்தினர் வழங்கியுள்ளனர். இதன் மூலம், உதய்பூர் வீடுகளுக்கு ஆண்டுக்கு, 80 லட்சம் ரூபாய்; அல்வார் வீடுகளுக்கு ஆண்டுக்கு, 1 கோடி ரூபாய் என, மொத்தம் ஆண்டுக்கு, 1.8 கோடி ரூபாயை குத்தகை வருமானமாக பெற்றுள்ளனர்.
கடந்த ஜனவரியில், ஷிகர் அகர்வால் தாக்கல் செய்த வருடாந்திர அசையா சொத்து விபர பட்டியலில், 14 சொத்துகளை மட்டுமே குறிப்பிட்டிருந்தார். அதே சமயம், அவரது ஐ.பி.எஸ்., மனைவி பிரஷாகா மாத்துார், ‘சொத்து எதுவும் இல்லை’ என, குறிப்பிட்டார். இது, தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த முறைகேடு குறித்து ராஜஸ்தான் ஊழல் தடுப்பு பிரிவினர் விசாரித்து வரும் நிலையில், ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி ஷிகர் அகர்வால், அவரது ஐ.பி.எஸ்., மனைவி பிரஷாகா மாத்துார் ஆகியோர், காத்திருப்பு பட்டியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்துகள் வாங்கி குவிக்கப்பட்டதா அல்லது தொழில் துறை சலுகைகளுக்கு பிரதிபலனாக இந்த வீடுகள் குறைந்த விலையில் கைமாறியதா என்பது குறித்து, ஊழல் தடுப்பு பிரிவினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.