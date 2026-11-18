ADDED : நவ 18, 2026 06:58 AM
ADDED : நவ 18, 2026 06:58 AM
டோக்கியோ: இந்தியா - ஜப்பானின் வெளியுறவுத்துறை, பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர்களின் பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்க அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஜப்பான் சென்றடைந்தார். அவரை, ஜப்பான் கூட்டுப் படைகளின் துணைத் தலைமைத் தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் நோரிமிச்சி ஷிரகாவா வரவேற்றார்.
இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரும் பங்கேற்கிறார். ஜப்பான் தரப்பில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஷின்ஜிரோ கொய்சுமி, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் தோஷிமிட்சு மோடெகி கலந்து கொள்கின்றனர்.
இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பாதுகாப்பு, ராஜதந்திர ஒத்துழைப்பு குறித்து ஆய்வு செய்ய இருக்கின்றனர். கடல்சார் பாதுகாப்பு, பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்பம், பிராந்திய நிலைத்தன்மை மற்றும் முப்படைகளின் கூட்டுப் பயிற்சிகளை விரிவுபடுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.
ஜப்பான் பயணம் குறித்து ராஜ்நாத்சிங் வெளியிட்ட பதிவில்; இரு நாடுகளும் சிறப்பு வியூகம் மற்றும் உலகளாவிய கூட்டாண்மையை உருவாக்கியுள்ளன. ஆக்கப்பூர்வமான பேச்சுவார்த்தை மூலம் இரு நாடுகளின் நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்த எதிர்நோக்கியுள்ளோம், இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.