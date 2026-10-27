விடுதலையான 72 வயது மூதாட்டி அமெரிக்க பெண்ணிடம் கைவரிசை
விடுதலையான 72 வயது மூதாட்டி அமெரிக்க பெண்ணிடம் கைவரிசை
UPDATED : அக் 27, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 27, 2026 03:24 PM
புதுடில்லி: திஹார் சிறையில் இருந்து விடுதலையான 72 வயது மூதாட்டி, மத்திய டில்லியின் பஹர்கஞ்ச் பகுதியில் அமெரிக்க பெண்ணிடம் 2.40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அமெரிக்க டாலர் கரன்சியை திருடிய வழக்கில் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார்.
சவிதா, 72 என்ற மூதாட்டி, சாந்தி என்ற பெயரிலும் அவ்வப்போது திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு கைதானவர். இவர் மீது ஏற்கனவே 14 திருட்டு மற்றும் கொள்ளை சம்பவங்கள் தொடர்பான வழக்குகள் உள்ளன.
சமீபத்தில், திஹார் சிறையில் இருந்து ஜாமினில் வெளியில் வந்தார். இவர், மத்திய டில்லியின் பஹர்கஞ்ச் பகுதியில் உள்ள ஒரு கடைக்கு சென்றார். அங்கு இருந்த அமெரிக்க பெண் ஒருவரின் பையை நைசாக திருடிக்கொண்டு, தப்பினார். அந்த பையில், 2.40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 2,600 அமெரிக்க டாலர்கள் இருந்தன. மேலும், அமெரிக்க பெண்ணின் பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்ட ஆவணங்களும் அதில் இருந்தன.
இது குறித்து, இணைய வழியில் அமெரிக்க பெண் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், சம்பந்தப்பட்ட கடையிலும், அதன் அருகிலும் உள்ள, ‘சிசிடிவி’ கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில், அமெரிக்க பெண்ணின் கைப்பையை மூதாட்டி சாந்தி திருடியது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, அந்த பெண் உத்தம் நகர் பகுதியில் பதுங்கியிருந்தது தெரியவந்தது. அவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்தனர். தனது முதுமையான தோற்றத்தை பயன்படுத்தியே தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்ததையும், அமெரிக்க பெண்ணின் கைப்பையை திருடியதையும் அந்த பெண் ஒப்புக் கொண்டார்.
இதையடுத்து, அந்த பெண் கைது செய்யப்பட்டு, அவரிடம் இருந்து 1.85 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள அமெரிக்க டாலர்கள் மீட்கப்பட்டன. மேலும், அமெரிக்க பெண்ணின் பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்ட ஆவணங்களும், அவரின் மொபைல் போனும் மீட்க்கப்பட்டன.
இது குறித்து பஹர்கஞ்ச் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, தொடர் விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.