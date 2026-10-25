கேரளாவில் 3 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்; கல்வி நிலையங்களுக்கு விடுமுறை
கேரளாவில் 3 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்; கல்வி நிலையங்களுக்கு விடுமுறை
ADDED : அக் 25, 2026 09:46 PM
ADDED : அக் 25, 2026 09:46 PM
கேரளாவில் பலத்த மழை கொட்டி வருகிறது. தொடர் மழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கி இருக்கிறது. தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளநீர் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது.
மலப்புரம், கோழிக்கோடு மற்றும் வயநாடு மாவட்டங்களுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ரெட் அலர்ட் விடுத்துள்ளது. எனவே அங்குள்ள கல்வி நிலையங்கள், சுற்றுலா தலங்கள், மலையேற்ற பாதைகளை மூடுமாறு அதிகாரிகள் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளனர்.
திருவனந்தபுரம், கொல்லம், பத்தினம்திட்டா, ஆலப்புழா, கோட்டயம், எர்ணாகுளம், இடுக்கி, திருச்சூர், பாலக்காடு, கண்ணூர் ஆகிய 10 மாவட்டங்களில் ஆரஞ்சு அலர்ட்டும், காசர்கோடு மாவட்டத்தில் மஞ்சள் அலர்ட்டும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பாலக்காடு மாவட்டத்தில் அனைத்து கல்வி நிலையங்களுக்கும் அக்டோபர் 26ம் தேதி விடுமுறையை அறிவித்து கலெக்டர் சுதீர் உத்தரவிட்டுள்ளார். மற்ற மாவட்டங்களில் கல்வி நிலையங்களுக்கு விடுமுறை விடப்படுமா என்பது பற்றிய எந்த தகவல்களும் வெளியாகவில்லை. அந்தந்த உள்ளூர் சூழல்களுக்கு ஏற்ப முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்று தெரிகிறது.