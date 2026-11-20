கர்நாடகாவில் பைக் டாக்சிகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி
கர்நாடகாவில் பைக் டாக்சிகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி
ADDED : நவ 20, 2026 09:21 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் பைக் டாக்சிகள் இயங்க அனுமதித்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கர்நாடகாவில் முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் காங்., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு பாதுகாப்பை காரணம் காட்டி, 2024ல் பைக் டாக்சி சேவையை மாநில அரசு தடை செய்தது. இதை எதிர்த்து, ‘ஓலா, ஊபர், ரேபிடோ’ உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி ஷியாம் பிரசாத், ‘பைக் டாக்சிகளுக்கான முறையான வழிகாட்டுதல்கள், விதிகளை அரசு உருவாக்கும் வரை, பைக் டாக்சிகளை இயக்கக் கூடாது’ என, 2025 ஏப்ரலில் உத்தரவிட்டார்.
இதை எதிர்த்து உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி விபு பக்ரு, நீதிபதி ஜோஷி ஆகியோர் அமர்வில், பைக் டாக்சி நிறுவனங்கள் மேல்முறையீடு செய்தன. விசாரித்த அமர்வு, பைக் டாக்சிகளுக்கு அரசு விதித்த தடையை நீக்கி, கடந்த ஜன., 23ல் உத்தரவிட்டது.
இதை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் அரசு தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இருதரப்பு வாதங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில், நீதிபதி சதீஷ் சந்திர சர்மா தலைமையிலான அமர்வு நேற்று பிறப்பித்த உத்தரவு:
பைக் டாக்சி சேவைகளை முற்றிலும் முடக்குவது அல்லது தடை செய்வது சரியான தீர்வல்ல. தேவையான பாதுகாப்பு விதிகளை வகுத்து ஒழுங்குபடுத்துவது தான் சிறந்த வழிமுறை. பைக் டாக்சிகளில் ஜி.பி.எஸ்., கண்காணிப்பு வசதி உள்ளதால், அது இளம்பெண்கள் பயணத்திற்கு பாதுகாப்பானதாக உள்ளது.
பைக் டாக்சிகளை விட ஆட்டோ, வாடகை கார் கட்டணம், 5 மடங்கு அதிகமாக உள்ளது. இருசக்கர வாகனம் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக தடை விதிப்பதை ஏற்க முடியாது. கார்களை விட பைக் டாக்சிகள் சாலையின் குறைந்த இடத்தையே ஆக்கிரமிக்கின்றன. எனவே, கர்நாடக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு அமர்வு உத்தரவிட்டது.