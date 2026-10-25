தீபாவளி பண்டிகைக்கு உள்நாட்டு பொருட்களையே வாங்குங்கள்: பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்

தீபாவளி பண்டிகைக்கு உள்நாட்டு பொருட்களையே வாங்குங்கள்: பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்
தீபாவளி பண்டிகைக்கு உள்நாட்டு பொருட்களையே வாங்குங்கள்: பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்
UPDATED : அக் 26, 2026 12:02 AM
ADDED : அக் 25, 2026 09:24 PM
UPDATED : அக் 26, 2026 12:02 AM ADDED : அக் 25, 2026 09:24 PM
புதுடில்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தன் மாதாந்திர, 'மன் கீ பாத்' வானொலி நிகழ்ச்சியில், தீபாவளி பண்டிகைக்கு உள்நாட்டு பொருட்களையே மக்கள் வாங்க வேண்டும் என மீண்டும் வலியுறுத்தினார். இதன் மூலம் உள்ளூரில் தொழில் உற்பத்தி பெருகும், ஏற்றுமதி வாய்ப்பும் உருவாகும் என்றும் கூறினார்.
பிரதமர் மோடியின் மாதாந்திர வானொலி நிகழ்ச்சியான, 'மன் கீ பாத்' துவங்கி, நேற்றுடன் 12 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி ஞாயிறன்று இந்நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாகிறது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் சமூகத்திற்காக பாடுபடும் சாமானிய மக்களின் முயற்சிகளை, இந்நிகழ்ச்சி வாயிலாக பிரதமர் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தியும், பாராட்டியும் வருகிறார்.
நெசவு பயிற்சி
இந்நிலையில், நேற்றைய மன் கீ பாத் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி கூறியதாவது: இந்தியாவில் பல நுாற்றாண்டுகளாக புனித யாத்திரைகள் மேற்கொள்ளும் பாரம்பரியம் இருந்து வருகிறது. என்னைப் பொறுத்தவரை, 'மன் கீ பாத்' நிகழ்ச்சியும், ஒரு புனித யாத்திரைக்கு இணையானது. நாட்டு மக்களின் முயற்சிகளை நெருக்கமாக அறிந்து, அவர்களின் பங்களிப்புகளுக்கு மரியாதை செலுத்துவதற்கான பயணமாக இது அமைந்துள்ளது.
கடந்த, 12 ஆண்டுகளாக, நாட்டின் பல பகுதிகளைச் சேர்ந்த பலரின் தனித்துவமான பணிகளை இந்த நிகழ்ச்சி, மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்றுள்ளது. சமூகத்தில் பல நேரங்களில் இது போன்றவர்களின் உழைப்பு கவனிக்கப்படாமல் போகும். அதை வெளிக்கொண்டு வருவதில், இந்த நிகழ்ச்சி முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
நம் நாட்டின் பாரம்பரிய திறன்களும், விவசாய முறைகளும் பல தலைமுறைகளாக நம் அடையாளத்தின் ஒரு பகுதி. அவற்றுடன் புதுமையான அணுகுமுறைகளை இணைப்பதன் மூலம், பாரம்பரியத்தை இன்றைய காலத்திற்கேற்ப வளர்த்தெடுக்க முடிகிறது.
அப்படி ஒரு முயற்சியை பஞ்சாபின் மால்வா பகுதியில், 'கேத்தி விராஷத் மிஷன்' அமைப்பு, 'நவ் திரிஞ்சன்' திட்டத்தின் மூலம் பருத்தி சாகுபடியில் முன்னெடுத்து வருகிறது. ரசாயனங்கள் பயன்படுத்தாமல் பருத்தி விளைவிப்பதுடன், இயற்கையான நிறங்களை கொண்ட பருத்தி ரகங்களும் பயிரிடப்படுகின்றன. இதனால், நுால் மற்றும் துணிகளுக்கு சாயமிடுவதற்கான ரசாயன பயன்பாட்டையும் தவிர்க்க முடிகிறது. பாரம்பரிய நெசவு கலையை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல, இந்த அமைப்பு நெசவு பயிற்சி பள்ளியையும் துவக்கியுள்ளது.
உள் நாட்டு பொருட்கள்
உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் தெஹ்ரி கர்வால் பகுதியில், வறண்டு கிடந்த ஹெவல் நதியை உள்ளூர் மக்களும், கிராம நிர்வாகமும் இணைந்து மீட்டுள்ளனர். மழைநீரை சேகரிப்பு, நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்துதல், மரக்கன்றுகள் நடுதல் போன்றவற்றால் இதை சாத்தியப்படுத்தி உள்ளனர்.
தீபாவளி, சத் உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் நெருங்கும் நிலையில், மக்கள் உள்நாட்டு பொருட்களை வாங்க முக்கியத்துவம் தர வேண்டும். இதன் மூலம் உள்ளூர் தொழில் உற்பத்தி, பொருளாதாரம் பெருகும். அது மட்டுமின்றி, உள்நாட்டு தயாரிப்புகள் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதியாகும்.
பீஹாரின் பூர்னியாவில் விளையும் மக்கானா, கிரீஸ் நாட்டுக்கும், கர்நாடகாவின் கலபுரகியில் விளையும் துவரம் பருப்பு மாலத்தீவுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.
ஒரு பொருளின் தரத்தை போலவே, அதன் பாக்கெட் வடிவமைப்பும் முக்கியமானது. மஹாராஷ்டிராவில் பழங்குடியினர், 'சபரி நேச்சுரல்ஸ்' என்ற பெயரில் தயாரிக்கும் தேன், இலுப்பை சாறு மற்றும் மூங்கிலால் தயாரிக்கப்படும் பொருட்களின் பாக்கெட்டுகளில் பாரம்பரிய கலை இடம் பெற்றுள்ளது. இந்த வடிவமைப்புக்கு ஜப்பானின் 'குட் டிசைன்' விருது கிடைத்துள்ளது.
கடந்த அக்டோபர் 2, காந்தி ஜெயந்தியன்று கதர் மற்றும் கிராம தொழில் பொருட்களின் விற்பனை ஒரே நாளில், 28 கோடி ரூபாயை தாண்டியது. இது முந்தைய ஆண்டைவிட 1.5 கோடி ரூபாய் அதிகம்.
ஒற்றுமை ஓட்டம்
இதனால், உள்ளூர் கைவினைஞர்களின் வாழ்வாதாரம் வலுப்படும். மத்திய அரசின் இலவச ஆன்லைன் மருத்துவ சேவையான, 'இ -- சஞ்சீவினி' திட்டத்தை பயன்படுத்தியதால் அந்தமானில் நிமோனியா பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனின் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது.
வரும், 31ல் சர்தார் வல்லபபாய் படேலின் பிறந்த நாளையொட்டி, நாடு முழுதும் ஒற்றுமைக்கான ஓட்டம் நடத்தப்படுகிறது. இதில், குடும்பத்தினர், நண்பர்களுடன் மக்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்க வேண்டும். தீபாவளி, சத் உள்ளிட்ட பண்டிகைகளை பாதுகாப்பாக கொண்டாடுவதுடன், உள்ளூர் தயாரிப்புகளுக்கு ஆதரவு அளித்து, சுற்றுப்புறத் துாய்மையையும் பேண வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.