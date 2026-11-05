ஜந்தர் மந்தரில் தடுப்புகள் அகற்றம்: இயல்பு நிலை திரும்பியது
ஜந்தர் மந்தரில் தடுப்புகள் அகற்றம்: இயல்பு நிலை திரும்பியது
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:24 PM
புதுடில்லி: ஜந்தர் மந்தரில், மக்கள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்த அமைக்கப்பட்டிருந்த தடுப்புகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. இதனால், சுற்றியுள்ளவர்கள் அப்பகுதியை பயன்படுத்தும் நிலை மீண்டும் திரும்பி உள்ளது.
தேசிய தலைநகரின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பிரபலமான ஜந்தர் மந்தர் பகுதி, ஒரு காலத்தில் தொடர் போராட்டங்களுக்கு பிரபலமடைந்த இடமாக மாறியது. பொதுமக்களுக்கு இடையூறின்றி, போராட்டங்கள் நடத்த இந்த பகுதி பயன்படுத்தப்பட்டது. பல ஆண்டுகளாக, இந்தப் பகுதியில் நடக்கும் போராட்டங்கள், தேசிய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்தது. அரசியலிலும், தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
அரசின் கவனத்தை ஈர்க்க, இங்கு போராட்டங்கள் நடத்துவதை அரசியல் கட்சிகள், சமூக ஆர்வலர்கள், சமூக அமைப்புகள் மற்றும் பல்வேறு குழுக்கள் பயன்படுத்தி வந்தன.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் கரப்பான் பூச்சி கட்சியினர் மற்றும் மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டங்களால், ஜந்தர் மந்தர் திணறியது. திடீரென துவங்கிய போராட்டம், தொடர்ந்து பல நாட்கள் நீடித்தது.
ஜந்தர் மந்தர் பகுதிக்கு போராட்டக்காரர்கள் செல்வதை தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. அங்கு செல்வதை தடுக்க, லுட்டியன்ஸ் டில்லி பகுதி முழுவதும் ஒரு கோட்டை போல மாற்றப்பட்டது. பல்வேறு இடங்களில், தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டன. ஜந்தர் மந்தர் நோக்கி அனுமதியின்றி வருவதையும், பேரணி நடத்துவதையும் தடுக்க பெருமளவிலான போலீசார் வரவழைக்கப்பட்டனர். துணை ராணுவப்படையினரும் பாதுகாப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
இதனால், ஜந்த்ர் மந்தரை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பதற்றம் ஏற்பட்டது. மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும், முக்கிய சந்தைகளில் வணிகமும் முடங்கியது. அங்கு மக்கள் கூடுவதை தடுக்க பி.என்.எஸ்.எஸ்., 163வது பிரிவு பயன்படுத்தப்பட்டது.
இந்த போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தாலும், மீண்டும் மீண்டும் பல்வேறு போராட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதனால், தலைநகர் டில்லியில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படுவதோடு, பொதுமக்களுக்கு அசவுகரியங்களும் அதிகரித்தன.
இதை கருத்தில் கொண்டு, ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் அதிகாரபூர்வ போராட்டங்களுக்கான இடமாக இருப்பதில் இருந்து நீக்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலாக, மத்திய டில்லியில் உள்ள ராம்லீலா மைதானம், கிழக்கு டில்லியில் உள்ள சி.பி.டி., மைதானம் மற்றும் வடமேற்கு டில்லியில் உள்ள புராடி மைதானம் ஆகியவற்றில் போராட்டங்களை நடத்திக் கொள்ளலாம் என்று, டில்லி போலீஸ் துறை அறிவித்தது.
இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணையில், பொது பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து நெரிசல், அவசர காலத்தில் ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு படையினர் உள்ளிட்டவர்கள் அணுக முடியாத நிலை, சுற்றியுள்ள முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களுக்கு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஆகியவற்றை சுட்டிக்காட்டி, ஜந்தர் மந்தரில் இனி போராட்டங்கள் அனுமதிக்கப்படாது என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தது.
இது தொடர்பாக, தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் முன்னிலையில் டில்லி போலீஸ் கமிஷனர் அனுராக் குமார் பதில் மனு தாக்கல் செய்தார். அதில் அவர் கூறியிருந்ததாவது:
ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டங்கள் நடக்கும் போது, சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடும் பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. ஜந்தர் மந்தரைச் சுற்றியுள்ள 3-4 கி.மீ., சுற்றளவில் 78 வெளிநாட்டுத் துாதரகங்கள், துாதரக அலுவலகங்கள் மற்றும் சர்வதேச அமைப்புகளின் அலுவலகங்கள் அமைந்துள்ளன.
மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் அமைக்கப்பட்ட குழுவின் பரிந்துரைகளை ஆய்வு செய்த பிறகே, ஜந்தர் மந்தரை போராட்ட இடமாக அறிவித்து இருந்ததை ரத்து செய்ய முடிவெடுக்கப்பட்டது. அங்கு, போராட்டங்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்த பொருத்தமற்ற இடமாக, அக்குழு ஒருமனதாகக் பரிந்துரைத்தது.
இவ்வாறு அதில் அனுராக் குமார் தெரிவித்திருந்தார்.
ஜந்தர் மந்தரில் இனி போராட்டங்கள் நடக்கப்போவதில்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டும், அங்கு யாரும் நுழையாத வகையில் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு நீடித்தது. பல இடங்களில் தடுப்புகள் போடப்பட்டு இருந்தன.
இதைத் தொடர்ந்து, இண்டி கூட்டணி சார்பில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஸ்வர் குமாருக்கு எதிரான சமீபத்திய போராட்டத்திற்கான இடம் மாற்றப்பட்டது.
இந்நிலையில், ஜந்தர் மந்தர் பகுதியை சுற்றிலும் போடப்பட்டிருந்த தடுப்புகள் படிப்படியாக அகற்றப்பட்டுள்ளன. தற்போது, இப்பகுதியில் இயல்பு நிலை திரும்பியுள்ளது. ஜந்தர் மந்தர் பகுதியை சுற்றியுள்ளோர் பல்வேறு பயன்களுக்கு பயன்படுத்தும் சூழ்நிலையும் உருவாகி உள்ளது.