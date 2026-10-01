பொறாமையால் என் மீது வீண்பழி: சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி குற்றச்சாட்டுக்கு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சஞ்சீவ் விளக்கம்
பொறாமையால் என் மீது வீண்பழி: சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி குற்றச்சாட்டுக்கு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சஞ்சீவ் விளக்கம்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:09 AM
ADDED : அக் 01, 2026 11:04 PM
UPDATED : அக் 02, 2026 12:09 AM ADDED : அக் 01, 2026 11:04 PM
ஜெய்ப்பூர்: 'உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சந்தீப் மேத்தா சுமத்திய குற்றச்சாட்டுகள், தொழில்முறை பொறாமை காரணமாக இருக்கலாம். உயர் நீதிமன்றத்தின் உள்விவகாரங்களில் தலையிட அவருக்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது' என, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சஞ்சீவ் பிரகாஷ் சர்மா பகிரங்கமாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றத்தின் தற்காலிக தலைமை நீதிபதியாக பதவி வகித்து வந்தவர் சஞ்சீவ் பிரகாஷ் சர்மா.
இவர் அதிகாரத்தை தவ றாக பயன்படுத்தியதாகவும், பணியில் இவரது நேர்மை குறித்து சந்தேகங் கள் எழுவதாகவும் கூறி, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சந்தீப் மேத்தா, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் கொலீஜியத்திற்கு புகார் கடிதங்கள் அனுப்பியிருந்தார். இதைத் தொடர்ந்து சத் தீஸ்கர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்த சஞ்சய் அகர்வால், ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்த சர்ச்சை காரணமாக விடுப்பில் சென்றிருந்த நீதிபதி சஞ்சீவ் பிரகாஷ், கடந்த மாதம் 26ல் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார்.
இந்நிலையில், பிரபல நாளிதழ் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில், தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை அவர் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் கூறியதாவது:
என் மீது எழுப்பப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் ஆதாரமற்றவை. தொழில்முறை பொறாமை காரணமாகவே, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சந்தீப் மேத்தா, எனக்கு எதிராக புகார்களை கூறியிருக்கிறார்.
உயர் நீதிமன்ற விவகாரங்களில், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஒருவர் தலையிடுவதற்கு எந்த உரிமையும் இல்லை.
ராஜஸ்தான் உயர் நீதிமன்றத்தில் எனக்கு எதிராக வழக்கறிஞர்கள் நடத்திய போராட்டத்தை கூட, நீதிபதி மேத்தாவே துாண்டிவிட்டார். குறுகிய கால பணியில், 88 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளை தீர்த்து வைத்து இருக்கிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.