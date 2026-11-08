காஷ்மீரில் தேடப்படும் பயங்கரவாதிகள் 4 பேர் பற்றி தகவல் தந்தால் சன்மானம்
காஷ்மீரில் தேடப்படும் பயங்கரவாதிகள் 4 பேர் பற்றி தகவல் தந்தால் சன்மானம்
ADDED : நவ 08, 2026 03:06 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:06 PM
- நமது நிருபர்-
ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் ஸ்ரீநகரின் லால் சௌக் பகுதியில், பாதுகாப்புப் படையினரால் தேடப்பட்டு வரும் நான்கு பயங்கரவாதிகள் குறித்த தகவல்களைக் கோரும் பதாகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பதாகையில் முகமது லத்தீப் பட், பிலால் அகமத் மிர், முகமது உமர் மிர் மற்றும் ஆபித் கயூம் லோன் ஆகிய நான்கு பயங்கரவாதிகளின் புகைப்படங்கள் மற்றும் விவரங்கள் உள்ளன.
இதில் முகமது லத்தீப் பட் என்பவர், கடந்த ஜூலை மாதம் அனந்தநாக் பகுதியில் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவரைக் கொலை செய்த வழக்கில் தொடர்புடையவர் ஆவார். மற்ற மூவரும் பாரமுல்லா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.
இந்தத் பயங்கரவாதிகளின் நடமாட்டம் அல்லது இருப்பிடம் குறித்து நம்பகமான தகவல் கொடுப்பவர்களின் விவரங்கள் முற்றிலும் ரகசியமாக வைக்கப்படும்; அவர்களுக்குத் தகுந்த வெகுமதி வழங்கப்படும் என்று பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.