சுயசார்பு இந்தியா எனும் இலக்கை அடைவதில் முக்கிய பங்கு: ம.பி., நிறுவன நாளில் மோடி வாழ்த்து
சுயசார்பு இந்தியா எனும் இலக்கை அடைவதில் முக்கிய பங்கு: ம.பி., நிறுவன நாளில் மோடி வாழ்த்து
ADDED : நவ 01, 2026 08:12 AM
ADDED : நவ 01, 2026 08:12 AM
போபால்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தின் நிறுவன நாளில் அம்மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்துகள் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது பதிவு: மத்திய பிரதேச மாநிலம், பெருமைமிக்க பாரம்பரியமான கலாசாரம் மற்றும் வியக்கத்தக்க இயற்கை அழகு நிறைந்த நிலப்பகுதியாகும். உலகப்புகழ் பெற்ற பாரம்பரியச் சின்னங்கள், மாநிலத்தின் வரலாற்று அடையாளத்தை மேலும் மெருகேற்றுகின்றன.
மத்தியப் பிரதேச மக்கள், தங்கள் திறமை மற்றும் தொழில்முனைவோர் உணர்வின் மூலம் அனைத்துத் துறைகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளனர். விவசாயம், தொழில், சுற்றுலா, கல்வி, உள்கட்டமைப்பு முதல் புத்தாக்கம் வரை, மாநிலம் தொடர்ந்து புதிய மைல்கற்களை எட்டி வருகிறது.
மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை முன்னெடுத்துச் செல்வதோடு, சுயசார்பு இந்தியா எனும் இலக்கை அடைவதிலும் மத்தியப் பிரதேசம் முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது. இந்தச் சிறப்பான நாளில், மாநில மக்கள் அனைவரின் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும், செழிப்பும் பெருகிட வாழ்த்துகிறேன்.
இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.