ரவுடி லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பல் வழக்கு தமிழக இளைஞரின் கூட்டாளி மும்பையில் கைது
ரவுடி லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பல் வழக்கு தமிழக இளைஞரின் கூட்டாளி மும்பையில் கைது
UPDATED : நவ 16, 2026 08:35 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:32 PM
திருச்சூர்: பிரபல ரவுடி லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலுடன் தொடர்புடைய தமிழக இளைஞர் குருமூர்த்தி, 27, என்பவரின் கூட்டாளியான யஷ் சிங், 20, மும்பையில் பயங்கரவாத தடுப்புப் படை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், மும்பையில் யூத சமூகத்தினர் வசிக்கும் பகுதிகளைப் புகைப்படம் எடுத்து, பிஷ்னோய் கும்பலுக்கு அனுப்பியது அம்பலமாகியுள்ளது.
பஞ்சாபின் பாசில்கா மாவட்டத்தை சேர்ந்த ரவுடி லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் தலைமையிலான கும்பல், தொழிலதிபர்கள் மற்றும் பாலிவுட் பிரபலங்களை மிரட்டி பணம் பறித்தல், கொலை, போதைப்பொருள், ஆயுத கடத்தல் போன்ற குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகிறது. குஜராத்தின் சபர்மதி சிறையில் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் அடைக்கப்பட்டாலும், அங்கிருந்தபடி ரகசிய நெட்வொர்க் வாயிலாக, குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலுடன் நேரடித் தொடர்பு கொண்ட நபர், பாலக்காடு மாவட்டம் ஒத்தப்பாலம் பகுதியில் ரகசியமாக தங்கியிருப்பதாக மத்திய உளவுத்துறை தகவல் அளித்தது. இதைத்தொடர்ந்து, கடந்த 11ம் தேதி திரிக்கங்கோடு பகுதியில் தீவிர சோதனை நடத்திய போலீசார், தமிழகத்தில் திருப்பூர் மாவட்டத்தின் உடுமலையை பூர்வீகமாக கொண்டவரும், மஹாராஷ்டிராவின் நவி மும்பையை சேர்ந்தவருமான குருமூர்த்தி, 27, என்பவரை கைது செய்தனர்.
இதைத்தொடர்ந்து அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், பாலிவுட் திரைப்பட நட்சத்திரங்களின் புகைப்படங்களை எடுத்ததற்காக, ஒவ்வொரு முறையும் 10 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான தொகை அமெரிக்க டாலர்களாக வெளிநாட்டிலிருந்து அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பணம் உடுமலையில் உள்ள குருமூர்த்தியின் மனைவியின் வங்கிக் கணக்கு மூலமாகப் பணமாக்கப்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
அதன்பின், உடுமலையில் உள்ள அவரது மனைவி வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், பாலிவுட் பிரபலங்களைப் புகைப்படம் எடுக்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட மொபைல் போனை பறிமுதல் செய்தனர்.
இதற்கிடையே குருமூர்த்தியுடன் தொடர்பில் இருந்த மஹாராஷ்டிராவின் நவி மும்பையைச் சேர்ந்த யஷ் சிங், 20, என்பவரை மஹாராஷ்டிரா பயங்கரவாத தடுப்புப்படை நேற்று முன்தினம் கைது செய்தது. அதன்பின் கேரளாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டு, திருச்சூரில் உள்ள ரகசிய இடத்தில் வைத்து என்.ஐ.ஏ., எனப்படும் தேசிய புலனாய்வு முகமை மற்றும் கேரள போலீசார் கூட்டாக விசாரணை நடத்தினர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், குருமூர்த்தியின் வழிகாட்டுதலின்படி, யஷ் சிங் மும்பையில் உள்ள யூத சமூகத்தினர் வசிக்கும் பகுதிகள் மற்றும் முக்கிய இடங்களைப் புகைப்படம் எடுத்து பயங்கரவாத மற்றும் ரவுடி கும்பல்களுக்கு அனுப்பியது தெரியவந்தது. இதற்காக, யஷ் சிங்கிற்கு, குருமூர்த்தி பலமுறை பணம் அனுப்பியுள்ளார். இதையடுத்து, யஷ் சிங் மீதும் உபா எனப்படும் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச்சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இதற்கிடையே, கடந்த அக்டோபர் 12ம் தேதி கேரளாவின் கொச்சியில் உள்ள யூத வழிபாட்டு தலத்திற்கு தீ வைத்த வழக்கின் பின்னணியில் உள்ள கும்பலுக்கும் குருமூர்த்திக்கும் தொடர்புள்ளதா என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.